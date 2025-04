Zupa fasolowa to aromatyczna polska zupa, która ma swoją rzesze zwolenników. Przyrządzana na bazie fasoli Jaś oraz z dodatkiem ziemniaków jest gęsta i kremowa. W postaci kremu dobrze smakuje z podsmażonym boczkiem lub kiełbasą. Sprawdź, jak ją przygotować!

Zupa fasolowa z boczkiem

Oto składniki na zupę fasolową z boczkiem:

400 g fasoli Jaś

3 szklanki wywaru mięsnego

300 g boczku

3 marchewki

2 łodygi selera naciowego

średnia cebula

liść laurowy

ziele angielskie

majeranek

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić zupę fasolową z boczkiem?

Fasola obmywamy i namaczamy w wodzie przynajmniej przez 2-3 godziny. Przecedzamy fasolkę przez sitko i wsadzamy do dużego garnka. Zalewamy wywarem mięsnym i zagotowujemy na średnim ogniu. Boczek kroimy w małą kosteczkę i podsmażamy na rozgrzanej patelni przez około 10 minut. Przekładamy do garnka. Następnie siekamy cebulę, marchewkę i podsmażamy. Resztę składników przekładamy do garnka i gotujemy przez 30 minut do miękkości. Tak przygotowaną zupę fasolową możemy serwować z kwaśną śmietaną.

Zupa fasolowa z ziemniakami

Oto składniki na zupę fasolową z ziemniakami:

2 marchewki

kawałek selera

2 ząbki czosnku

4 ziemniaki

pęczek koperku

300 g fasoli Jaś

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić zupę fasolową z ziemniakami?

Marchewki obieramy i kroimy na mniejsze plasterki. Seler ścieramy na tarce o dużych oczkach. Przeciskamy czosnek przez praskę. Ziemniaki obieramy i kroimy w kosteczkę. Wkładamy do dużego garnka i gotujemy w wodzie. Fasolę wcześniej namaczamy. Całość gotujemy przez 30 minut do miękkości.

Zupa fasolowa z kiełbasą

Oto składniki na zupę fasolową z kiełbasą:

400 g kiełbasy

cebula

2 ząbki czosnku

300 g fasoli Jaś

puszka pomidorów

starty ser żółty

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić zupę fasolową z kiełbasą?

W dużym garnku podsmażamy kiełbasę w plasterkach. Siekamy cebulę i wrzucamy do środka. Przeciskamy czosnek przez praskę. Fasolę dokładnie obmywamy i namaczamy przynajmniej przez 2-3 godziny w wodzie. Wlewamy puszkę pomidorów i doprawiamy solą i pieprzem. Gotujemy przez pół godziny do miękkości. Ścieramy drobno ser żółty i posypujemy nim wierzch zupy. Serwujemy z dodatkiem grzanek lub śmietany.

