Zupa czosnkowa kusi swoją intensywnością - w naszej wersji przygotujesz ją z 5 główek czosnku! Część z nich należy przedtem upiec w piekarniku, koniecznie bez obierania. Do przyrządzenia potrzebujesz również cebuli, bulionu, masła, śmietany kremówki, tymianku, cytryny, parmezanu i natki pietruszki.

Nalewka na czosnku - przepis

Spożywanie czosnku jest zalecane choćby ze względu na to, że to warzywo stanowi naturalny antybiotyk. Wspomaga trawienie, chroni przed zawałem, obniża ciśnienie krwi, a do tego niszczy pasożyty jelit. Choćby dlatego warto przygotować z Kasią Bukowską naszą zupę czosnkową!

Jak zrobić marynowany czosnek?