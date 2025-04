Zupę brokułową możesz przyrządzić zarówno ze świeżych brokułów, jak i mrożonych. Te drugie będą miały jednak mniej intensywny kolor, więc potrawa nie będzie aż tak atrakcyjna wizualnie. Kasia Bukowska proponuje przygotowanie zupy brokułowej w bardziej nietypowej wersji: dodaj do niej między innymi zieloną pastę curry, mleko kokosowe, a także limonkę.

Oto składniki na zupę brokułową po tajsku według Kasi Bukowskiej:

500 g różyczek brokułów,

kilka garści szpinaku,

1 puszka mleka kokosowego,

łyżeczka zielonej pasty curry,

1 łyżka oleju,

1/2 pęczka cebuli dymki,

1 limonka,

świeża kolendra,

2-3 szklanki bulionu drobiowego,

sól,

pieprz.

Jak zrobić zupę brokułową? To danie jest błyskawiczne w przygotowaniu, zwłaszcza jeśli korzystasz z mrożonych warzyw. Przesiekaj cebulę dymkę. W garnku o grubym dnie rozgrzej olej, przesmaż posiekaną cebulkę i pastę curry. Wybierz spore naczynie, bo później będziesz gotować w nim zupę. Po kilku minutach podsmażania, do garnka dodaj brokuły i zalej je bulionem. Dodaj mrożony szpinak, wszystko razem gotuj przez 5-10 minut, koniecznie pod przykryciem. Gdy warzywa się ugotują, wyłącz ogień i dopraw zupę brokułową.

Do zielonych warzyw dodaj teraz skórkę z limonki (opcjonalnie: z cytryny). Zetrzyj ją do garnka, dodaj sól i pieprz. Wszystko zmiksuj na gładki krem. Część posiekanej kolendry dodaj i zblenduj ponownie. Do aksamitnej zupy brokułowej dodaj mleko kokosowe, krótko podgrzej całość. Całość wzbogać sokiem z limonki i posyp odrobiną kolendry. Możesz serwować krem z dodatkiem sera feta i prażonego sezamu.

