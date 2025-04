Zakwas:

4 duże buraki

kromka razowego chleba

przegotowana letnia woda.

Wywar:

4 duże buraki

pęczek włoszczyzny bez kapusty

5 dag suszonych prawdziwków

czarny ziarnisty pieprz

ziele angielskie

listek laurowy

sól, cukier, sok z cytryny

Co najmniej tydzień przed wigilią trzeba zrobić zakwas. Buraki umyć, obrać, pociąć na plasterki. Włożyć do glinianego garnka lub słoja. Dolać tyle letniej wody, by przykryła buraki. Włożyć kromkę razowego chleba. Przykryć gazą, odstawić w ciepłe miejsce. Po 4-5 dniach zdjąć z powierzchi kożuch i zlać zakwas do butelek (zakorkowane szczelnie można przechowywać w chłodnym miejscu kilka miesięcy). Grzyby namoczyć na noc, ugotować w małej ilości wody. Włoszczyznę i buraki obrać, umyć i pokroić w plastry. Zalać litrem wrzątku. Dodać przyprawy, lekko posolić. Gotować do miękkości. Wywar połączyć z przecedzonym wywarem z grzybów. Dodać szklankę zakwasu. Podgrzać razem, ale nie gotować! Przyprawić odrobiną cukru lub sokiem z cytryny. Podawać z uszkami.

Ekspresowy barszcz przyprawiony czosnkiem

Litr gotowego barszczu

2 szczypty świeżo zmielonego pieprzu

ząbek czosnku

2 łyżeczki majeranku

sok z cytryny

Barszcz wlać do garnka. Dodać pieprz, zmiażdżony ząbek czosnku, majeranek roztarty w dłoniach. Zagotować (nie przykrywając), doprawić do smaku sokiem z cytryny. Podawać w bulionówkach.

Uszka

Ciasto:

2 szklanki mąki pszennej

szczypta soli

2/3 szklanki wody.

Farsz:

5 dag suszonych prawdziwków (ew. podgrzybków)

2 łyżki masła

nieduża cebula

łyżka tartej bułki

jajko

sól i pieprz

Grzyby namoczyć na noc. Ugotować pod przykryciem do miękkości. Osączyć. Do miski wlać ciepłą wodę, wsypać szczyptę soli oraz, szybko mieszając, tyle mąki, by powstało miękkie ciasto. Wyłożyć je na wysypaną mąką stolnicę i, podsypując mąką, zagnieść ciasto nasadą dłoni. Ma być miękkie, ale nie lepić się do ręki. Przykryć miską i zostawić na pół godziny. Cebulę obrać, pokroić w małą kosteczkę, podsmażyć na złoto na łyżce masła. Grzyby drobno posiekać razem z zezłoconą cebulą i podsmażyć na łyżce masła. Następnie dodać tartą bułkę i dokładnie wymieszać. Dodać jajko, jeszcze raz dokładnie wymieszać. Przyprawić solą oraz pieprzem. Ciasto rozwałkować cienko na wysypanej mąką stolnicy. Pociąć na kwadraty 3 x 3 cm (im mniejsze, tym bardziej eleganckie uszka). Na kwadraty nakładać po niewielkiej kupce farszu, składać w trójkąty i sklejać brzegi, a następnie przeciwległe rogi trójkątów. Uszka wrzucać na osolony wrzątek i gotować do wypłynięcia.