Czas przygotowania: 120 min

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

30 dag wędzonych żeberek,

0,5 kg ziemniaków,

1 pęczek włoszczyzny,

2 cebule,

1 łyżka smalcu,

1,5 łyżki mąki,

majeranek,

ziele angielskie,

liść laurowy,

natka pietruszki,

sól,

pieprz

Przygotowanie:

Żeberka pokroić na części, porcje mięsa włożyć do garnka z wrzątkiem i gotować pół godziny. Następnie dodać do zupy obraną włoszczyznę. Gotować z mięsem jeszcze przez 1 godz. na niedużym ogniu. Dodać liść laurowy i 3 ziarenka ziela angielskiego. Odcedzić zupę przez sito do drugiego garnka, dodać pokrojone ziemniaki, aby się dalej gotowały z wywarem do miękkości, jarzyny odrzucamy, natomiast mięso oddzielić od żeberek i dorzucamy do zupy. Dodać posiekaną natkę pietruszki, majeranek suszony i roztarty nad garnkiem. Posolić. Popieprzyć. Zasmażka: na patelni roztopić masło lub smalec, dodać drobno posiekaną cebulę. Dodać mąkę, rozprowadzając ją w maśle. Po zdjęciu z ognia na patelnię z wystygniętą zasmażką wlać zupę i rozprowadzić. Dodać do pozostałej zupy. Wymieszać.