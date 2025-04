Przygotowanie 20 min

Gotowanie ok. 10 min

Porcja ok. 250 kcal

Przepis na 4 porcje:



- 1 litr mleka

- 6 żółtek

- 4 białka

- 1,5 szklanki cukru

- cukier waniliowy

- miąższ z połowy laski wanilii

Dodatkowo:



- owoce do dekoracji

- 5 łyżek cukru

Sposób wykonania:



1. Białka ubij z połową cukru i cukrem waniliowym. Mleko zagotuj na małym ogniu. Łyżką nabieraj masę z białek i kładź na lekko gotujące się mleko, po 3 min delikatnie przełóż na drugą stronę i gotuj kolejne 2 min. Pianki wyjmij na półmisek.

2. Do mleka dodaj miąższ z wanilii. Żółtka utrzyj z resztą cukru. Cały czas ubijając, wlej gorące mleko. Masę przelej do rondla z grubym dnem i gotuj, mieszając, aż zupa lekko zgęstnieje. Pozostały cukier rozpuść na patelni, dodaj łyżeczkę wody i chwilę podgrzewaj do uzyskania karmelu. Zupę rozlej na talerze, obłóż piankami i polej karmelem. Posyp cynamonem oraz obłóż owocami.

