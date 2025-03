Ilość porcji: 6

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

0,5 kg żeberek wieprzowych,

150 g boczku wędzonego,

0,5 kg ziemniaków,

400 g kapusty kiszonej,

1 duża cebula,

1 duża marchewka,

1 pietruszka,

pół selera,

natka pietruszki,

sól i pieprz do smaku,

2 liście laurowe,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

pół łyżeczki kminku,

pół łyżeczki majeranku,

1 łyżka oleju,

1 łyżka mąki pszennej.

Przygotowanie:

Żeberka opłucz i pokrój na mniejsze kawałki. Włóż je do garnka i zalej 2 litrami zimnej wody. Dodaj łyżeczkę soli i doprowadź do wrzenia. Następnie zmniejsz ogień i gotuj jeszcze przez 40 minut. Obierz włoszczyznę i podsmaż warzywa na 1 łyżce oleju aż zaczną się rumienić – wtedy oddadzą więcej smaku. Cebulę umyj. Włóż wszystko do garnka, dodaj listki laurowe i ziele angielskie. Gotuj pod przykrywką przez pół godziny. Ziemniaki umyj i obierz. Pokrój je w kostkę i dorzuć do gotującego się wywaru. Gotuj przez 10 minut. Kiszoną kapustę opłucz i posiekaj na desce. Dodaj do garnka razem z kminkiem i majerankiem i gotuj przez kolejnych 20 minut. Usuń seler i cebulę z garnka. Boczek pokrój w centymetrowe plastry, a następnie w paski. Podsmaż mocno na patelni i dodaj do tradycyjnego kapuśniaka z kiszonej kapusty. Tłuszcz zostaw na patelni i podsmaż na nim łyżkę mąki. Dolej trochę zupy i bardzo energicznie mieszaj. Zawartość patelni dolej do zupy, dokładnie wymieszaj i gotuj przez 10 minut. Marchewkę wyjmij z zupy, pokrój w drobną kosteczkę i włóż z powrotem do garnka. Tradycyjny kapuśniak z kiszonej kapusty podawaj z grubą pajdą chleba. Możesz też podać do niego chleb bezglutenowy. Smacznego!

Tradycyjny kapuśniak z kiszonej kapusty to doskonały pomysł na obiad chłodnego dnia. Jest rozgrzewający, esencjonalny i bardzo sycący. Warto go jeść jednak nie tylko ze względu na smak – wartości odżywcze kapusty kiszonej sprawiają, że to też bardzo zdrowa zupa. Możesz gotować tradycyjny kapuśniak z kapusty kiszonej na żeberkach, kawałku wołowiny, a nawet na zwykłej porcji rosołowej.

fot. Tradycyjny kapuśniak z kapusty kiszonej/Adobe Stock, Natalya

Co zrobić, żeby ziemniaki w kapuśniaku były miękkie?

Aby ziemniaki w kapuśniaku nie były niedogotowane, dobrze jest je pokroić w niewielką kosteczkę, a po dorzuceniu do zupy gotować minimum 10-15 minut. Jeśli jednak zdarzy się, że kapusta zaczyna być rozgotowana, a ziemniaki wciąż są twardawe, możesz dodać do garnka łyżeczkę sody oczyszczonej i gotować jeszcze 5-7 minut.

Soda przyspiesza gotowanie się warzyw, dzięki czemu może być szybkim i prostym sposobem na twarde ziemniaki w zupie (nie tylko w kapuśniaku).

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 05.12.2019

