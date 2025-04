Zbyt rzadki sos często psuje efekt całej potrawy. Zobacz, co może Ci się przydać!

Reklama

Czym zagęścić zupę lub sos?

podsmażona cebulka

zeszklij ją na oleju i dodaj do sosu lub zupy. Gotuj tak długo, aż całkowicie się rozpadnie i w naturalny sposób zagęści potrawę

zasmażka

jak ją zrobić? Na 1 łyżkę masła daj 3 łyżki mąki i smaż, cały czas mieszając, następnie dodaj ją do potrawy

czerstwy chleb

to sposób praktykowany przez nasze babcie: wykorzystaj czerstwy chleb, po prostu wkrusz go do sosu albo zupy

śmietana z mąką

to chyba najbardziej znany ze sposobów! Wykorzystaj go, jeśli nie masz pod ręką innych produktów - zagęszczanie sosu mąką jest bardzo proste! Zamiast śmietany możesz po prostu wymieszać mąkę z wodą.

kasza

doskonale sprawdzi się w tej roli kasza manna lub kukurydziana, ponieważ mają wyjątkowo neutralny smak.

A w jaki sposób Ty zagęszczasz swoje zupy? Czy masz inne patenty na zagęszczenie sosu? Podziel się z nami swoim pomysłem w komentarzu pod artykułem!

Reklama

Zobacz też: Inne sposoby na zgęszczenie zupyJakie sosy do grillowanych mięs?