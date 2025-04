Rosół to niezagęszczany wywar, przyrządzany na bazie mięsa i warzyw. Można go ugotować na drobiu (najczęściej z kurczaka, chociaż spotykany jest także rosół z kaczki), rzadziej na baraninie lub wołowinie.

Reklama

Spis treści:

Rosół to prawdziwy niedzielny, świąteczny i imprezowy klasyk. Serwuje się go zazwyczaj z makaronem, ale można go podawać również z ziemniakami, kołdunami lub kluseczkami, tzw. zacierkami. To danie przygotowuje się dość długo — najlepszy rosół to ten gotowany przez wiele godzin na bardzo małym ogniu. Proces przygotowywania powinien zacząć się od zupełnie lodowatej wody, dopiero później doprowadzając powolutku całość do wrzenia.

Według dawnej tradycji rosół ma pojawiać się na polskich stołach w każdą niedzielę. Oczywiście, koniecznie jako wstęp do obfitego obiadu, złożonego również z drugiego dania i kuszącego deseru. Z kolei w poniedziałek, na pozostałościach niedzielnego rosołu, należałoby przygotować smakowitą zupę pomidorową. Trendy ewoluują i pomimo że weekendowe menu mocno się zmienia, każda z nas od czasu do czasu przyrządza ten aromatyczny wywar — zobacz przepis na rosół w kilku wersjach.

Składniki:

kura o wadze około 1 i 1/2 kilograma,

włoszczyzna: marchew, por, pietruszka, kawałek selera,

3 litry wody,

cebula,

natka pietruszki,

listek laurowy,

pieprz,

sól,

ząbek czosnku.

Sposób przygotowania:

Oczyszczoną tuszkę z kurczaka umyj w zimnej wodzie - bardzo dokładnie, z zewnątrz i w środku. Włóż do garnka, zalej 3 litrami lodowatej wody i gotuj przez 2 godziny. Warzywa do rosołu oczyść, obierz, pokrój na kawałki. Czosnek i cebulę obierz, posiekaj. Włoszczyznę, czosnek i cebulę dodaj do gotującego się kurczaka. Po dołożeniu warzyw, dolej nieco wody do rosołu. Dodaj wszystkie przyprawy, gotuj jeszcze przez 60-90 minut. Pokrywka garnka powinna być lekko uchylona. Zdejmuj szumy z powierzchni rosołu, na sam koniec spróbuj i w razie potrzeby dopraw ponownie.

Zdjęcia, stylizacja i potrawy: Artur Rogalski, Ewa Gmiter-Rogalska, Anna Borowska/licencja

Składniki:

1/2 kurczaka,

1/2 pęczka włoszczyzny,

2 duże cytryny,

4 litry wody,

szczypta kurkumy,

3 listki laurowe,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

sól,

pieprz.

Sposób przygotowania:

Mięso zalej zimną wodą, dodaj przyprawy. Gotuj pod przykryciem, na małym ogniu przez 60 minut. Warzywa oczyść, obierz i pokrój. Dodaj do garnka, gotuj kolejne 2,5-3 godziny. Bulion przecedź przez gazę do czystego garnka. Dodaj kurkumę, sok oraz skórkę z cytryny. Rosół dopraw solą oraz pieprzem (możesz użyć pieprzu cytrynowego). Jeśli jest taka potrzeba, wywar można lekko osłodzić.

Składniki:

podroby, skrzydła i korpus gęsi,

cebula,

2 marchewki,

1/2 selera,

liść laurowy,

2 litry wody,

gałązka tymianku,

sól,

pieprz w ziarnach.

Sposób przygotowania:

Mięso i podroby umyj. W dużym rondlu ułóż mięso i zalej 2 litrami wody. Doprowadź do wrzenia, a następnie zmniejsz gaz, dodaj obrane warzywa i przyprawy. Gotuj na wolnym ogniu przez około 2 godziny, zbierając szumowiny. Pod koniec gotowania dodaj przypaloną na ogniu cebulkę. Przed podaniem rosół przecedź i zbierz z niego nadmiar tłuszczu. Mięso obierz z kości i pokrój na kawałki. Rosół podawaj z dodatkiem mięsa i makaronu, posypany natką pietruszki.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 07.10.2019

fot. Jak zrobić rosół z gęsi/Adobe Stock, dominikab

Reklama

Czytaj także:

Co zrobić z mięsa z rosołu

Rosół z gąsek

Jak wyklarować mętny rosół