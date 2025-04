Pyszne zupy krem z mrożonek - 3 przepisy

Wiosną mrożonki doskonale sprawdzą się do przygotowania pysznych i delikatnych zup w postaci kremu. Sprawdź nasze 3 przepisy na pyszne zupy krem!

Na wiosnę nasza dieta staje się lżejsza. Komponując ją możemy wykorzystywać mrożonki jako główne źródło witamin i minerałów. Mrożonki to pyszne i pełne witamin warzywa, bez dodatku konserwantów i wzmacniaczy smaku. Zamrożone "szokowo" tuż po zbiorach zachowują wartości odżywcze i smakowe zbliżone do świeżych warzyw. Ponadto dzięki wstępnemu obronieniu znacznie skrócą przygotowanie posiłków.

fot. Fotolia

Czy wiesz, że?

100g mrożonego groszku dostarczy aż 21% dziennego zapotrzebowania na wit. B1, 38% na Wit. C, 26%na kwas foliowy, dostarczy 1,6 mg żelaza, 25 mg magnezu i 19 mg wapnia

100g mrożonych brokułów pokryje 87% dziennego zapotrzebowania na wit. C i 47,6% na kwas foliowy, 17%. zalecanej dawki wit. A i 12% wit. E, dostarczy nam 39 mg wapnia i 19 mg magnezu

pokryje 87% dziennego zapotrzebowania na wit. C i 47,6% na kwas foliowy, 17%. zalecanej dawki wit. A i 12% wit. E, dostarczy nam 39 mg wapnia i 19 mg magnezu 100g mrożonej marchewki pokryje w 186% zapotrzebowanie na wit. A, 11,4% na potas oraz 12,8% na kwas foliowy.

Opracowanie na podstawie:

Tabeli składu i wartości odżywczych żywności, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005 oraz Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2010

Krem z groszku

]

Krem z groszku

fot. Fotolia

Składniki:

groszek zielony mrożony 1kg (2,5 opakowania groszku mrożonego Hortex, ok. 5.29 zł),

1/2 selera,

2 cebule czerwone,

2 łyżki oliwy,

100 ml białego Porto,

1/3 pora,

0,5l bulionu drobiowego,

2 łyżki śmietany 18%,

łyżka soku z cytryny,

szczypta pieprzu różowego, cytrynowego, kolorowego młotkowanego,

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

W garnku przesmażamy na oliwie pocięty w paski seler i pociętą na mniejsze kawałki cebulę. Kiedy cebula się zeszkli dość mocno, a seler zarumieni dodajemy rozmrożony groszek. Kilka minut, stale mieszając przesmażamy wszystko razem. Następnie zalewamy Porto i czekamy aż odparuje alkohol, po czym zalewamy bulionem i 2-3 szklankami letniej wody. Całość gotujemy na wolnym ogniu około 30-40 minut.

W tym czasie śmietanę ubijamy z sokiem z cytryny i mieszamy z trzema rodzajami pieprzu. Pora kroimy pod kątem aby uzyskać jak najdłuższe "oczka" które smażymy na głębokim oleju aż do uzyskania złocistego koloru i chrupkości, po czym odsączamy na ręczniku papierowym. Kiedy nasz wywar będzie gotowy tzn. warzywa i groszek będzie miękki całość miksujemy blenderem i przecieramy, najpierw przez rzadkie, a potem przez gęsto sito, dzięki czemu uzyskujemy aksamitną konsystencje. Gotujemy jeszcze kilka minut i doprawiamy krem solą i pieprzem. wlewamy do podgrzanych misek i przyozdabiamy kleksem creme fraiche i prażonym porem.

Marchewkowy krem z dynią, imbirem i nutą pomarańczy

]

Marchewkowy krem z dynią, imbirem i nutą pomarańczy

fot. Fotolia

Składniki:

1 kg marchewki mrożonej (2,5 opakowania marchewki mini lub marchewki w kostce Hortex, 3.29 zł/450 g),

450g dyni bez skóry, miąższu i pestek (1 opakowanie dyni w kostce Hortex),

otarta skórka z jednej pomarańczy,

2 plastry imbiru,

2 plastry jabłka,

1 l mleka kokosowego,

100 ml Marshali czerwonej,

sok z jednej cytryny,

masło,

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Marchewkę polewamy oliwą, posypujemy sola morską i zapiekamy w brytfance, w piecu, aż się zarumieni. W garnku na maśle przesmażamy dynię i posiekany imbir. Po kilku minutach wlewamy sok z cytryny i chwilę mieszamy. Dodajemy wyjętą z pieca marchew i razem chwile trzymamy na wolnym ogniu dodając wino, a następnie mleko kokosowe. Gotujemy ponad godzinę wszystko razem, co jakiś czas mieszając. W tym samym czasie plastry jabłka przesmażamy na maśle po obu stronach i wkładamy do pieca, do momentu aż wyschnie i nabierze chrupkość. Krem miksujemy dokładnie. Doprawiamy. Podajemy przyozdobiony dwoma chipsami z jabłka.

Zupa brokułowa doprawiona pomidorami, serem gorgonzola i wędzoną papryką chipotle

]

Zupa brokułowa doprawiona pomidorami, serem gorgonzola i wędzoną papryką chipotle

fot. Fotolia

Składniki:

1,5kg mrożonych różyczek z brokuła (3 1/3 opakowania brokułów Hortex, 5.69 zł/450 g),

1/2 selera,

1 pietruszka,

1 marchew,

200 ml przecieru pomidorowego,

1 l bulionu wołowego,

100ml białego wina wytrawnego,

2 cebule szalotki pokrojone w kostkę,

3 małe papryki wędzone chipotle,

100g sera gorgonzola,

2 łyżki oliwy,

gałązki tymianku,

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Szalotki przesmażamy na oliwie w garnku aż się zeszkli, a potem dodajemy seler, pietruszkę i marchew. Smażymy kilka chwil razem. Dodajemy papryczki pokroje w kostkę i wlewamy wino. Czekamy aż wyparuje i wlewamy część bulionu. Gotujemy wszystko razem ok 30 min. Następnie dodajemy brokuły. Dolewamy resztę bulionu razem z pomidorami i 3/4 sera. Gotujemy kilkanaście minut razem doprawiając solą i pieprzem. Uważamy, aby brokuły się nie rozgotowały. Podajemy z kawałkiem gorgonzoli na wierzchu i gałązką świeżego tymianku.

Smacznego!