Smaczne, pożywne i niskokaloryczne, a także szybkie do przygotowania – to właśnie zupy. Smakują pysznie o każdej porze roku, dodając energii i zaspokajając głód na długo. Zupa z cukinią i bazylią pomaga nawet podnieść odporność!

Reklama

Dlaczego jeszcze warto jeść zupy?

Zupy, prócz tego, że są pyszne i lekkie, mają tą przewagę nad innymi potrawami, że łączą o wiele więcej wartości odżywczych, niż możliwe byłoby do połączenia w innym posiłku. Najzdrowsze są zupy warzywne – to doskonała propozycja dla wszystkich tych, którzy nie przepadają za zajadaniem się surowymi warzywami.

Zupa z cukinią i bazylią

Jednym z pomysłów na zupę, która jest nie tylko smaczna i pożywna, ale także wykazuje działanie wspomagające pracę organizmu, jest zupa z cukinią i bazylią. Działa przeciwzapalnie, korzystnie wpływa na układ krwionośny, a także pobudza metabolizm – same korzyści! Zupa na bazie bazylii i cukinii jest nie tylko pyszna i orzeźwiająca – to także bogate źródło witaminy A. W dodatku jej przygotowanie zajmie ci nie więcej niż pół godziny. Potrzebować będziesz niewielkiej ilości składników oraz mało wysiłku – to propozycja dla każdego!

Jak przygotować zupę z cukinią i bazylią?

Do przyrządzenia tej zupy potrzebować będziesz:

pół litra wody

3 sztuki cukinii, pokrojonych w kostkę

garść listków bazylii

ząbek czosnku, posiekany lub przepuszczony przez praskę

1 rozdrobniony por

łyżkę oliwy z oliwek

sól i pieprz do smaku

skórkę z cytryny

Na patelni rozgrzej oliwę z oliwek, wrzuć por i czosnek, podsmażaj przez około 3 minuty. Następnie dodaj kostki z cukinii i smaż przez 10 minut. Po upływie tego czasu dodaj skórkę z cytryny, dolej wody, a następnie całość doprowadź do wrzenia. Wyłącz, a następnie dodaj bazylię. Teraz wystarczy już zblendować całość oraz doprawić do smaku. Smacznego! Podobne przepisy na pyszne i oryginalne zupy znajdziesz w książce Tylko zupy, której patronatem są Polki.pl. To zbiór ponad 60 przepisów, wśród których znajdziesz pomysły na różne rodzaje zup: warzywne, warzywne ze zbożami, a także kremy i buliony. Skrywa przepisy na zupy nowoczesne, a także klasyczne – do wyboru, do koloru, a raczej: do smaku!

To także może cię zainteresować!

Reklama

Nie masz pomysłu na obiad? Zainspiruj się jednym z 33 przepisów na zupę krem!

Zaproś lato to domu i przyrządź pyszną zupę jarzynową!

Zupa pomidorowa na każdą okazję - sprawdzony przepis!