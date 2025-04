Składniki na 6-8 porcji:

1 kg małych rybek (płotki, karasie) lub 60 dag filetów rybnych

porcja włoszczyzny

spory ziemniak

kawałek korzenia chrzanu

szklanka śmietany 18-proc.

łyżka mąki

liść laurowy

pieprz i sól

posiekana natka pietruszki

grzanki z chleba

Sposób przygotowania:

Rybki sprawić, dokładnie umyć, włożyć do garnka, dodać oczyszczoną i pokrojoną włoszczyznę, obrany i pokrojony ziemniak, wrzucić liść laurowy. Zalać zimną wodą (ok. 1 i 1/2 l), doprowadzić do wrzenia, a potem gotować zupę na małym ogniu, aż składniki będą całkiem miękkie. Przecedzić wywar do drugiego garnka, a jarzyny i ryby przetrzeć przez sitko i połączyć z wywarem. Śmietanę dokładnie wymieszać z chrzanem i mąką, po czym, mieszając, powoli wlać do garnka z zupą. Zagotować, doprawić solą i pieprzem, posypać natką. Serwować ze zrumienionymi na sklarowanym maśle grzankami z ciemnego chleba.