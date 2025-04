Oprócz jajek faszerowanych na Wielkanoc, na odświętnie przystrojonym stole nie może zabraknąć również innych potraw kuchni polskiej. W końcu są one częścią tradycji i tworzą wyjątkowy klimat tych wiosennych świąt. Mowa oczywiście o żurku. To staropolska zupa, którą od wielu pokoleń podaje się na wielkanocne śniadanie.

Jeśli chcesz nieco urozmaicić jego smak, zamiast sięgać jak co roku po mąkę żytnią, tym razem postaw na płatki owsiane. Zrobisz z nich wspaniały zakwas, który jest podstawą tej potrawy. Przepis składa się tylko z kilku składników, ale pamiętaj o tym, by przygotować go przynajmniej kilka dni wcześniej, aby zadziałał proces fermentacji. Żurek na zakwasie z płatków owsianych jest mniej kwaśny i ma bardziej słodkawy posmak.

Jak zrobić zakwas na żurek z płatków owsianych?

Nie musisz mieć wielkiego doświadczenia w kuchni, by samodzielnie przygotować zakwas na żurek. Wbrew pozorom to bardzo łatwe zadanie, do którego potrzebujesz zaledwie kilku składników. W tym przypadku mąkę żytnią zamień na płatki owsiane i dodaj standardowe przyprawy oraz wodę. Taki zakwas ma łagodniejszy smak i mniej wyczuwalną kwaskowość.

Składniki:

800 ml ciepłej wody,

8-9 łyżek płatków owsianych (najlepiej górskich),

5-6 liści laurowych,

5-6 ząbków czosnku.

Przygotowanie:

Zblenduj płatki owsiane (opcjonalnie zamiast blendera możesz użyć młynka do kawy). Następnie wrzuć je do dużego szklanego słoika. Dodaj do środka ziele angielskie, liście laurowe oraz rozgniecione ząbki czosnku. Całość zalej przegotowaną wodą i przykryj cienką ściereczką lub gazą.

Zakwas odstaw w miejsce, gdzie jest ciepło i nie ma przeciągów na co najmniej 5 dni. Od czasu do czasu możesz go przemieszać. Gdy jego konsystencja będzie gęsta, zapach kwaśny, a na powierzchni pojawią się pęcherzyki powietrza to znak, że jest gotowy.

Tak przygotowany zakwas możesz przelać do mniejszych słoiczków lub butelek i przechowywać w lodówce. Jego termin przydatności to dwa tygodnie.

Żurek na owsianym zakwasie ma delikatniejszy i lekko słodkawy smak, fot. Adobe Stock, zi3000

Co jeszcze dodać do owsianego zakwasu, by wzmocnić jego smak?

Przepis na zakwas na żurek możesz dowolnie modyfikować i dopasowywać do swoich preferencji. Klasyczna wersja składa się z płatków, czosnku, liści laurowych i ziela angielskiego. Ale jeśli chcesz nieco przełamać owsianą słodycz, możesz podczas przygotowywania zakwasu dorzuć do niego inne dodatki, na przykład chrzan, ziele angielskie, czarny pieprz albo majeranek. Świetnie sprawdzi się też sok z kiszonej kapusty, który przyspieszy proces fermentacji.

