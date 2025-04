Ze szparagów po francusku:

4 pęczki grubych szparagów (jasnych, zielonych lub mieszanych),

3 szklanki bulionu z cielęciny lub kurczaka, łyżka masła,

2 łyżki zmielonego ryżu lub gotowej mąki ryżowej,

cebula cukrowa,

szklanka mleka,

3/4 szklanki śmietany 22-proc.,

2 żółtka, sok z cytryny,

przyprawa warzywna do zup,

cukier, sól

Szparagi umyć, obrać (zielonych nie trzeba obierać), główki odciąć i odłożyć, a łodygi pokroić na nieduże kawałki. Obierzyny zalać wrzącym bulionem i gotować 15 min. Następnie wywar odcedzić (obierzyny wyrzucić), postawić na ogniu. Do wrzącego wywaru włożyć główki szparagów. Po 4-5 min wyłowić je łyżką cedzakową. A do wywaru włożyć łodygi szparagów, posiekaną i zeszkloną na maśle cebulę, chwilkę razem gotować, następnie zmiksować lub przetrzeć wszystko przez sitko. Mączkę ryżową rozprowadzić zimnym mlekiem i, mieszając, wlać do zmiksowanej zupy. Zagotować, mieszając, po czym doprawić zupę do smaku przyprawą warzywną i szczyptą cukru i ewentualnie jeszcze sokiem z cytryny (według własnego gustu). Zdjąć z ognia, zaciągnąć żółtkami rozkłóconymi ze śmietaną, wymieszać. Rozlać zupę do filiżanek lub nelsonówek. Do każdej porcji włożyć po kilka główek szparagów i podawać.

Z selera naciowego i pomidorów:

Duży seler naciowy,

3-4 mięsiste pomidory lub 2 łyżki gęstego przecieru pomidorowego,

2 ziemniaki,

cebula,

nieduży por,

2 łyżki oliwy z oliwek,

2 kostki bulionu warzywnego,

łyżeczka curry,

łyżka posiekanego koperku lub natki pietruszki,

sól

Cebulę obrać, posiekać, por oczyścić, pokroić w cienkie talarki. Z wypłukanych łodyg selera usunąć łykowate włókna, oderwać kilka młodych listków, po czym je posiekać. Łodygi pokroić w cienkie plasterki. W rondlu rozgrzać oliwę, dodać seler, cebulę, por i, mieszając, dusić 10 min. Następnie wsypać curry i dusić jeszcze kilka chwil. Potem dodać sparzone, obrane ze skóry i pokrojone w kostkę pomidory (lub przecier), obrane i pokrojone ziemniaki. Wrzucić kostki bulionowe, wlać 6 szklanek wrzącej wody i gotować, aż warzywa będą miękkie. Zmiksować zupę, przyprawić do smaku solą, posypać koperkiem i listkami selera.

Z fenkułu i selera po włosku:

Duży fenkuł,

1/2 dużego selera, duży ziemniak,

2 duże korzenie pietruszki mała cebula,

2 ząbki czosnku,

1 i 1/2 l bulionu warzywnego,

2 liście laurowe,

po 1/2 szklanki oliwy i gęstej śmietany,

posiekany koperek,

pieprz, sól

Seler, ziemniak, cebulę i pietruszki obrać, wypłukać, osuszyć i posiekać. Fenkuł oczyścić i drobno pokroić. W rondlu rozgrzać oliwę i obsmażyć na niej rozdrobnione warzywa. Zalać wszystko bulionem, dodać liście laurowe i gotować około 35 min. Następnie liście laurowe usunąć, a zupę zmiksować z dodatkiem czosnku i zagotować. Na końcu zaciągnąć ją śmietaną, doprawić do smaku solą i pieprzem, delikatnie posypać koperkiem. Podawać z rumianymi grzankami.

Z cukinii i sera brie:

35 dag młodych cukinii,

3 średniej wielkości ziemniaki,

3 szklanki bulionu,

10 dag sera brie,

4 łyżki kremówki

Warzywa umyć. Ziemniaki obrać i razem z cukinią (nieobraną ze skóry) pokroić w kostkę, przełożyć do garnka, zalać bulionem i gotować 25 min (od zawrzenia) na małym ogniu. Następnie wszystkie składniki zmiksować. Dodać pokrojony ser brie, wymieszać, ponownie zmiksować i zagotować. Gładką zupę zabielić śmietaną, wymieszać (jeśli wyjdzie za gęsta, dolać troszkę wrzątku) i jeśli trzeba, doprawić do smaku odrobiną soli. Podawać zupę z groszkiem ptysiowym.

Z buraków czerwonych:

Opakowanie mrożonego barszczu ukraińskiego,

4 surowe ziemniaki,

4 ugotowane na parze lub upieczone w łupinach buraki,

1/2 szklanki niesłodzonego soku z żurawiny,

ewentualnie 2-3 łyżki koncentratu barszczu czerwonego,

kostka bulionu warzywnego,

4 łyżki śmietany,

18-proc. maggi, sok z cytryny,

liść laurowy, ziele angielskie,

pieprz, sól

Barszcz ukraiński wsypać do garnka z 6-7 szklankami wrzącej wody. Dodać obrane i pokrojone ziemniaki, liść laurowy, ziele angielskie, kostkę bulionową i gotować ok. 15 min. Następnie przyprawy korzenne usunąć, a do garnka dorzucić obrane i pokrojone na ćwiartki buraki czerwone, dokładnie wszystko zmiksować, doprawić do smaku sokiem z żurawiny, cytryną, maggi, pieprzem, solą i ewentualnie jeszcze wzmocnić zupę koncentratem barszczu czerwonego. Zagotować, zaciągnąć śmietaną i od razu podawać (kto unika śmietany, może dodać do kremu, pod koniec gotowania, troszkę oliwy).