Ilość kalorii: 275

Czas przygotowania: 40 min

Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

5 zwięzłych ziemniaków

3 marchewki lub kawałek miąższu dyni

1 l bulionu drobiowego

cebula

olej

majeranek

curry

10 dag cienkiej kiełbasy

sól

pieprz

Reklama

Przygotowanie:

1. Ziemniaki i marchewkę umyj, obierz, opłucz, pokrój w kostkę.

2. Zalej bulionem, zagotuj.

3. Cebulę obierz, pokrój w kostkę, zeszklij na 2 łyżkach oleju.

4. Dodaj do wywaru, gotuj na małym ogniu, aż warzywa będą miękkie.

5. Z zupy wyjmij część ziemniaków, resztę warzyw zmiksuj z wywarem.

6. Kiełbasę pokrój w talarki, zrumień na oleju.

7. Dodaj do zmiksowanej zupy razem z majerankiem, curry i odłożonymi ziemniakami.

8. Całość gotuj jeszcze 5 minut na małym ogniu.

9. Dopraw do smaku solą i pieprzem.