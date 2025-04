Wegański żurek według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na wegański żurek wielkanocny:

3 pieczone marchewki

pieczona cebula

3 ząbki pieczonego czosnku

pieczony por

2 pieczone pietruszki

kawałek pieczonego selera

2 łyżki oleju

majeranek

tarty korzeń chrzanu

czarny pieprz w ziarnach

sól

ziele angielskie

liść laurowy

szklanka żurku (zakwasu na żurek)

woda

Jak zrobić wegański żurek wielkanocny?

Do przygotowania wegańskiego żurku potrzebujemy pieczonych warzyw, w tym marchewki, selera, cebuli, czosnku i pora. Przekładamy je do garnka i zalewamy dzbankiem wody. Dodajemy przyprawy i całego pora. Gotujemy całość przez godzinę do uzyskania esencjonalnego bulionu. Wyławiamy z zupy warzywa. Dodajemy przetarty chrzan oraz majeranek. Wlewamy zakwas na żurek (przedtem mieszamy łyżką zakwas, aby mąka, która osiadła na dno wymieszała się z całością). Zagotowujemy całość jeszcze około 3-4 minuty. Żurek wegański możemy podawać z ziemniakami lub makaronem.

