Kapuśniak przyrządza się z poszatkowanej kapusty, marchewki oraz ziemniaków, na wywarze z wędzonego boczku lub żeberek. W Polsce popularny jest także kapuśniak z młodej kapusty, a ostatnio zupa kapuściana w formie kremu.

Tę zupę warto szczególnie przygotowywać z kiszonek. Wartości odżywcze kapusty kiszonej sprawiają, że to doskonała zupa szczególnie na chłodne, jesiennie i zimowe dni. Jeśli chcesz, by zupa była bardziej sycąca, dodaj do niej gotowanych ziemniaków lub fasoli.

Na skróty:

Składniki:

30 dag fasoli "Jaś",

35 dag kapusty kiszonej,

olej,

3 małe cebule,

3 cienkie marchewki,

pietruszka,

2 ząbki czosnku,

2 listki laurowe,

szczypta cząbru,

2 łyżki majeranku,

papryka słodka i ostra,

2,5 l bulionu,

40 dag łopatki wieprzowej,

2 łyżki mąki,

15 dag boczku wędzonego,

sól,

pieprz,

natka pietruszki.

Sposób przygotowania:

Fasolę opłucz, zalej zimną wodą do poziomu około 10 cm nad fasolą, odstaw na noc. Rano odlej wodę, zalej porcją świeżej wody. Gotuj, aż będzie miękka (przez 60-90 minut). Kapustę poszatkuj, zalej 2 szklankami wody, gotuj, aż zmięknie i odparuje woda. W dużym garnku na 4 łyżkach oleju przesmaż pokrojone w plasterki warzywa, dodaj fasolę, listki laurowe, cząber, majeranek, słodką oraz ostrą paprykę. Smaż 2 minuty. Wlej bulion, gotuj kapuśniak pod przykryciem 10 minut. Dodaj kapustę, gotuj kolejne 20 minut. Mięso pokrój w kostkę, obtocz w mące i obsmaż na rozgrzanych 4 łyżkach oleju, dodaj do kapuśniaku. Oprósz solą, gotuj, aż mięso zmięknie. Boczek pokrój w kostkę, usmaż na łyżce oleju, dodaj do zupy. Dopraw. Kapuśniak podawaj obficie posypany posiekaną natką.

Składniki:



50 dag kapusty,

20 dag ziemniaków,

cebula,

2 marchewki,

3 szklanki bulionu warzywnego lub drobiowego,

sól,

pieprz,

grzanki.

Sposób przygotowania:

Marchew wyszoruj i obierz. Pokrój umyte i obrane ziemniaki w kostkę, a obraną cebulę posiekaj. Warzywa zalej bulionem i gotuj na niewielkim ogniu. Po 5-10 minutach dodaj posiekaną kapustę i gotuj do miękkości. Z kapuśniaku wyjmij marchewkę i zmiksuj z odrobiną wywaru na gęsty krem. Pozostałą zupę również zmiksuj blenderem na aksamitną masę. Następnie dopraw kapuśniak do smaku solą i pieprzem.

