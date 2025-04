Ilość kalorii: 300

Czas przygotowania: 30 min

Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

1 litr bulionu warzywnego,

pół litra mleka,

60 dag kalafiorów,

20 dag pieczarek,

2 żółtka,

2 płaskie łyżki mąki,

koperek,

sól,

pieprz,

sok z cytryny,

olej lub masło do smażenia.

Przygotowanie:

Zupa po belwedersku to tak naprawdę zupa kalafiorowo-pieczarkowa. Możesz zaserwować ją jako zupę krem lub podać z cząstkami pieczarek. Dostosuj konsystencję do własnych preferencji. Najważniejszym elementem zupy belwederskiej jest podsmażenie pieczarek na rumiany kolor przed dodaniem ich do bulionu z kalafiorem. Wypróbuj ten nietypowy przepis na zupę kalafiorową i zachwyć gości lub rodzinę.

Sposób przygotowania:

Oczyszczonego i umytego kalafiora podziel na różyczki. Ugotuj kalafiora w bulionie. Umyte pieczarki pokrój w paski. Usmaż na oleju lub maśle. Wsyp do zupy podsmażone pieczarki. Dolej mleko. Lekko podgotuj. Mąkę wymieszaj z rozgrzanym olejem i żółtkami tworząc zasmażkę. Dodaj do zupy. Zagotuj. Wsyp posiekany koperek. Dodaj przyprawy do smaku i serwuj zupę po belwedersku w płaskich naczyniach, posypaną koperkiem.

