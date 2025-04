Tradycyjna mięsna potrawa jaką są flaki, mimo niezbyt zachęcającej nazwy, cieszy się ogromną popularnością. Gęsta zupa podawana na gorąco doskonale rozgrzewa zimą i jesienią.

Reklama

Czym przyprawić tradycyjne flaki?

Flaki różnią się między sobą w zależności od regionu, w jakim są serwowane. Słynne w całej Polsce flaki po warszawsku są podawane z pulpetami wątrobianymi, zaś do flaków zamojskich dodaje się koncentrat pomidorowy. Tym, co dla tego dania jest chyba najważniejsze pozostają przyprawy. Smak zupy doskonale podkreślają:

majeranek

pieprz

gałka muszkatołowa

papryka mielona

imbir

Jak podaje się flaki w innych krajach?

Flaki nie są - jak niektórzy sądzą - potrawą występującą wyłącznie w Polsce. We Włoszech smak flaków wzbogaca mięta, dodaje się także lokalny ser i świeże pomidory. Hiszpanie nie wyobrażają sobie flaków bez tradycyjnej kiełbasy chorizo lub kaszanki, a bułgarska wersja tej potrawy zawiera słodkie mleko.

We Francji do flaków dolewa się niekiedy białe wino, a wkładkę mięsną uzupełnia solony boczek (podobną recepturę znajdujemy w przepisie na flaki wg Magdy Gessler). W Turcji do zupy dodaje się ocet i cytrynę.

Reklama

Zobacz też: Przepis na flaki z boczniaka

Jak przygotować rozgrzewające zupy?