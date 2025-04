Chłodnik z botwiny i ogórkiem

Składniki:

jogurt grecki lub naturalny

pół pęczka szczypiorku

pół pęczka koperku

pęczek botwiny

ogórek szklarniowy lub gruntowy

sok z cytryny

szczypta soli

szczypta pieprzu

chili

Jak zrobić chłodnik z botwiny i ogórkiem?

Botwinę gotujemy we wrzącej i osolonej wodzie przez około 8 minut do zmiękczenia. Przekładamy do wody wypełnionej lodem. Następnie miksujemy i doprawiamy sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Dolewamy jogurt. Siekamy drobno koperek i szczypiorek. Obieramy ogórek ze skórki i kroimy w drobną kosteczkę. Podajemy schłodzony, prosto z lodówki. To uproszczona wersja chłodnika litewskiego bez dodatku bulionu.

Chłodnik z botwiny z kefirem

Składniki:

pęczek botwiny

2 buraki ćwikłowe

pęczek szczypiorku

małe opakowanie kefiru

szczypta soli

szczypta pieprzu

papryka wędzona

Jak zrobić chłodnik z botwiny z kefirem?

Botwinę razem z burakami gotujemy we wrzącej i osolonej wodzie przez około 8 minut do miękkości. Miksujemy na gładko i dodajemy kefir. Siekamy drobno szczypiorek i doprawiamy solą, pieprzem oraz papryką. Podajemy schłodzony z ulubionymi dodatkami.

Chłodnik z botwiny z jajkiem

Składniki:

pęczek botwiny

pęczek koperku

2 buraki ćwikłowe

bulion jarzynowy

2 jajka

jogurt grecki

sok z cytryny

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić chłodnik z botwiny z jajkiem?

Botwinę gotujemy na bulionie warzywnym razem z burakami do miękkości. Ścieramy na tarce o grubych oczkach. Siekamy koperek. Dolewamy jogurt grecki i doprawiamy sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Całość miksujemy i mieszamy. Jajka gotujemy na twardo lub półtwardo. Dodajemy do chłodnika tuż przed podaniem.

Jak doprawić chłodnik z botwiny?

W zależności od preferencji, możemy przygotować chłodnik na ostro lub łagodnie. Indywidualny charakter zupy na zimno możemy podkreślić za pomocą:

czosnku - wyciśnięty ząbek czosnku nada ostrości i doskonale połączy się ze szczypiorkiem. Działa przeciwzapalnie oraz zawiera witaminy B1,B2 i PP. Najlepiej zetrzeć ząbek na tarce lub przecisnąć przez praskę i wymieszać z jogurtem

- wyciśnięty ząbek czosnku nada ostrości i doskonale połączy się ze szczypiorkiem. Działa przeciwzapalnie oraz zawiera witaminy B1,B2 i PP. Najlepiej zetrzeć ząbek na tarce lub przecisnąć przez praskę i wymieszać z jogurtem zakwasu - zakwas buraczany na bazie buraka ćwikłowego przygotujesz z czosnkiem, solą, chrzanem i octem. To źródło odporności i witalności, które doskonale wpłynie na układ odpornościowy podczas zmian temperatur wiosną

- zakwas buraczany na bazie buraka ćwikłowego przygotujesz z czosnkiem, solą, chrzanem i octem. To źródło odporności i witalności, które doskonale wpłynie na układ odpornościowy podczas zmian temperatur wiosną octu - jego dodatek podkreśli głęboki, bordowy kolor chłodnika. Zakwasi oraz zbalansuje smak.

- jego dodatek podkreśli głęboki, bordowy kolor chłodnika. Zakwasi oraz zbalansuje smak. soku z cytryny - wzbogaca nie tylko kolor chłodnika. Wydobywa smak oraz w naturalny sposób zakwasza danie.

- wzbogaca nie tylko kolor chłodnika. Wydobywa smak oraz w naturalny sposób zakwasza danie. imbiru- starty imbir pozwala nadać całości charakteru. Jego pikantny, lekko cytrynowy aromat dobrze łączy się z burakami. Wzmacnia układ odpornościowy, reguluje trawienie oraz zapobiega przeziębieniom.

Jakie buraki użyć do chłodnika?

Do chłodnika najlepiej wybierać młode odmiany buraków. Dobrze komponują się z botwiną. Klasyczny burak ćwikłowy lub burak opolski czy cylindrowy to najlepszy wybór. Ten ostatni jest jedną z najsłodszych odmian. Przed gotowaniem zostawiamy skórkę, aby zostawić jak najwięcej wartości odżywczych i witamin. Buraki podłużne najczęściej pozostawiają głębszy i wyrazistszy kolor i smak.

Na czym przygotować chłodnik?

Baza do przygotowania chłodnika jest podstawą każdej zupy na zimno. Kremowe wykończenie zapewni:

kefir - w zależności od użytych grzybków kefirowych, to gęsty wytwór mleczny, który ma charakterystyczny smak oraz lekko wyczuwalne parzenie na języku podczas picia. Sprawdzi się przy pikantniejszych wersjach chłodnika z botwiny

- w zależności od użytych grzybków kefirowych, to gęsty wytwór mleczny, który ma charakterystyczny smak oraz lekko wyczuwalne parzenie na języku podczas picia. Sprawdzi się przy pikantniejszych wersjach chłodnika z botwiny maślanka - to napój mleczny powstały z ubijania śmietany na masło. Jest doskonałym źródłem wapnia i lecytyny. To zdrowsza alternatywa dla śmietany. Maślanka skutecznie zmiękcza mięso podczas marynowania przed grillowaniem

- to napój mleczny powstały z ubijania śmietany na masło. Jest doskonałym źródłem wapnia i lecytyny. To zdrowsza alternatywa dla śmietany. Maślanka skutecznie zmiękcza mięso podczas marynowania przed grillowaniem jogurt naturalny - to najpopularniejsza baza do chłodników. Doskonale łączy się z innymi składnikami, a przy tym jest niskokaloryczny

- to najpopularniejsza baza do chłodników. Doskonale łączy się z innymi składnikami, a przy tym jest niskokaloryczny jogurt grecki - kremowy i gęsty odpowiednik jogurtu naturalnego, który cechuje się wyższą zawartością tłuszczu (około 10%). Lepiej połączy się z bulionem jarzynowym lub mięsnym, użytym do chłodnika

- kremowy i gęsty odpowiednik jogurtu naturalnego, który cechuje się wyższą zawartością tłuszczu (około 10%). Lepiej połączy się z bulionem jarzynowym lub mięsnym, użytym do chłodnika mleko zsiadłe- zwarta konsystencja pozwala na przygotowanie gęstej i pożywnej zupy. Dobrze komponuje się z ziemniakami, uzupełniając chłodnik. Wspomaga florę bakteryjna jelit i prawidłowe trawienie.

