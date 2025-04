Zupa z maku to prosta potrawa świąteczna, którą możesz zaserwować w Wigilię lub święta. Zrobisz ją w prosty sposób z mleka, maku i bakalii. Przepis na zupę makową możesz modyfikować, by dopasować go do upodobań swojej rodziny.

Spis treści:

Składniki:

2 litry tłustego mleka,

ok. 500 g mielonego maku,

2 łyżki miodu,

ulubione bakalie (np. daktyle, rodzynki),

przyprawy: goździki, cynamon i wanilia lub mieszanka przypraw korzennych,

garść posiekanych migdałów.

Sposób przygotowania:

Umieść mak w rondlu. Do maku wlej mleko, dodaj ulubione przyprawy w preferowanych proporcjach. Możesz dosypać też cukier waniliowy. Dodaj posiekane daktyle i rodzynki. Podgrzewaj mleko na małym ogniu, mieszając od czasu do czasu. Podgrzewaj do napęcznienia rodzynek. Dodaj miód. Podawaj zupę posypaną siekanymi migdałami. Możesz podać zupę samą, lub z kluskami.

Zupę makową możesz podawać samą w głębokim talerzu lub kubku. Jeśli chcesz, żeby była bardziej treściwa, podaj ją z kluskami lub makaronem.

Masz kilka opcji do wyboru. Podaj zupę makową z:

lanymi kluskami z mąki i jajka,

drobnym makaronem,

małymi kluskami ziemniaczanymi,

kopytkami.

Na Suwalszczyźnie mak do zupy makowej najpierw ucierano w makutrze z cukrem, a dopiero potem dodawano mleko. Gotową zupą zalewano też czasem inne potrawy wigilijne, na przykład kisiel z owsa. Kisiel z owsa powstaje przez zalanie mąki owsianej ciepłą wodą i odstawienie mikstury na kilka dni, aż całość się ukisi. Dopiero potem wszystko gotuje się do uzyskania gęstej masy.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 2.12.2010.

Poznaj też inne potrawy wigilijne z makiem: