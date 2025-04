Gazpacho przygotowywane na bazie dojrzałych pomidorów smakuje wyśmienicie w akompaniamencie papryki.

Gazpacho: przepis

Oto składniki na gazpacho:

4 duże pomidory

duży ogórek

2 średnie papryki

średnia cebula

puszka pomidorów

posiekana pietruszka

gałązka tymianku

5 łyżeczek octu

3 ząbki czosnku

mały słoiczek koncentratu pomidorowego

sok z cytryny

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić gazpacho?

Pomidory, ogórek, paprykę oraz cebulę kroimy w drobną kostkę i niewielką część odkładamy do udekorowania potrawy. Następnie przekładamy warzywa do blendera i miksujemy na gładką masę. Doprawiamy całość wyciśniętym sokiem z cytryny, solą i świeżo zmielonym pieprzem. Podprażamy czosnek i tymianek na patelni z rozgrzaną oliwa z oliwek. Dorzucamy do mieszanki i blendujemy raz jeszcze. Serwujemy w misce udekorowaną pokrojonymi warzywami. Tak przygotowane gazpacho świetnie sprawdzi się jako chłodnik z pomidorów.

Zupa gazpacho: przepis

Oto składniki na gazpacho:

kilogram pomidorów

2 ząbki czosnku

cebula

zielona papryka

ogórek

szczypta kminu

2 łyżeczki octu winnego

szczypta soli

szczypta pieprzu

garść grzanek czosnkowych

Jak zrobić zupę gazpacho?

Pomidory dokładnie myjemy i ściągamy z nich skórkę. Kroimy w drobną kosteczkę razem z papryką, ogórkiem oraz cebulą. Przekładamy do blendera i miksujemy na gładką masę. Doprawiamy solą, pieprzem, kminem oraz octem. Przekładamy całość do miski i dekorujemy podprażonym czosnkiem na oliwie. Przyrządzone w ten sposób gazpacho ciekawie prezentuje się jako lekka przystawka na letnich przyjęciach.

Oryginalny przepis na gazpacho

Oto składniki na oryginalne gazpacho:

kilogram pomidorów

papryka zielona

2 średnie cebule czerwone

szczypta soli

szczypta pieprzu

ogórek zielony

3 ząbki czosnku

3 łyżeczki czerwonego octu winnego

oliwa z oliwek

Jak zrobić oryginalne gazpacho?

Pomidory, paprykę, ogórka oraz cebulę kroimy na mniejsze kawałki i przekładamy do blendera miksując na gładką i kremową masę. Doprawiamy solą i pieprzem. Podprażamy posiekany czosnek na rozgrzanej patelni z oliwą z oliwek i odstawiamy na bok. Zupę przelewamy do miski i dekorujemy czosnkiem i pozostałymi warzywami posiekanymi w kostkę. Polewamy oliwą z oliwek do smaku. Przyrządzone w ten sposób możemy podawać z grzankami lub groszkiem ptysiowym.

