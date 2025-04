Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

300 g pieczonego mięsa, boczku lub kiełbasy,

800 ml rosołu,

2 łyżki przecieru pomidorowego,

1 cebula,

2 duże ogórki kiszone,

1 łyżka oleju,

liść laurowy,

2 kulki ziela angielskiego,

2 łyżeczki słodkiej papryki,

1/2 łyżeczki ostrej papryki,

1 łyżeczka wędzonej papryki,

2 łyżeczki suszonego majeranku,

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

Forszmak lubelski to danie podawane przy wielu okazjach – i tych bardziej, i mniej oficjalnych. W rzeczywistości to idealna zupa do czyszczenia lodówki: możesz użyć do niej mięso, które zostało z obiadu, bulionu mięsnego lub warzywnego, a do tego ogórki kiszone. Jak przygotować idealny forszmak?

Mięso, kiełbasę i boczek pokrój w paseczki i podsmaż na mocno rozgrzanej patelni. Przełóż do garnka. Na tej samej patelni rozgrzej łyżkę oleju. Podsmaż na złoto pokrojoną w kosteczkę cebulę. Przełóż zawartość patelni do garnka, zalej rosołem i dodaj wszystkie przyprawy oprócz soli, pieprzu i majeranku. Po zagotowaniu zmniejsz ogień i gotuj jeszcze przez 10 minut. Dodaj pokrojone w kostkę ogórki kiszone i gotuj jeszcze chwilę. Dolej przecier pomidorowy, dosyp majeranek. Gotuj przez 2 minuty, doprawiając forszmak pieprzem i solą. Przygotuj zasmażkę z mąki i masła: na patelni rozpuść masło, dodaj mąkę i dokładnie wymieszaj. Dolej dużą łyżkę zupy, wymieszaj na patelni. Wlej do garnka i chwilę gotuj. Podawaj z chlebem i ziemniakami. Smacznego!

