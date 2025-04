Barszcz czerwony należy bez wątpienia do klasyki polskiej kuchni - nie może go zabraknąć na wigilijnym stole, ale jest chętnie przyrządzany przez cały rok. Można go serwować z uszkami, małymi pierożkami, pasztecikami lub krokietem.

Składniki:

1,5 litra bulionu warzywnego,

pęczek włoszczyzny,

2 ząbki czosnku,

3-4 suszone grzybki,

łyżka majeranku,

3 goździki,

kilogram buraków okrągłych lub długich,

jabłko,

opieczona cebula,

cukier,

pieprz,

sól,

2 łyżki octu.

Przygotowanie:

Ugotuj bulion warzywny na włoszczyźnie przez około 4 godziny na wolnym ogniu. Przygotuj buraki i zawiń je osobno w folię aluminiową. Piecz je przez godzinę w piekarniku nastawionym na 200 stopni Celsjusza. Wystudź buraki i dokładnie obierz ze skórki. Pokrój je w plasterki. Do gorącego bulionu wrzuć pokrojone buraki. Dodaj opieczoną cebulę i pokrój jabłko na mniejsze części. Dodaj do bulionu. Gotuj na wolnym ogniu przez 2 godziny. Po tym czasie dopraw do smaku. Pozostaw do ostygnięcia przez całą noc. Jeżeli chcesz, aby barszcz był bardziej intensywny, możesz zrobić go na bazie zakwasu buraczanego.

