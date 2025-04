Barszcz czerwony to zupa przygotowywana z buraków ćwikłowych. Tradycyjnie serwowana jest w Wigilię Bożego Narodzenia, ale w niektórych regionach Polski podaje się ją także na śniadanie wielkanocne. Prócz tych wyjątkowych okazji barszcz czerwony jest daniem, które często można spotkać na polskich stołach. Przyrządza się ją w różnych wersjach: barszcz czerwony zabielany, barszcz czerwony z ziemniakami, barszcz czerwony na zakwasie, barszcz czerwony z uszkami czy barszcz czerwony na rosole to tylko niektóre z opcji!

Przepis na barszcz czerwony na zakwasie

W tej wersji zakwas na barszcz czerwony z uszkami powinien leżakować przez 3-4 dni. Oto składniki na 6 porcji barszczu czerwonego na zakwasie:

1,5 kg buraków,

sól,

cukier,

2 duże ząbki czosnku,

3 plastry suszonych jabłek,

2-3 kromki razowego, czerstwego chleba (najlepiej na naturalnym zakwasie)

Na uszka do barszczu czerwonego:

20 dag mąki pszennej,

jajko,

sól,

8 dag suszonych grzybów,

cebula (20 dag),

2 łyżki masła,

łyżka bułki tartej,

sól,

pieprz.

Kilogram buraków obierz, przełóż do dużego słoja, dodaj czosnek, chleb, zalej 2 litrami osolonej, ciepłej wody, nakryj, odstaw w ciepłe miejsce na 3-4 dni.

Kiedy zakwas na barszcz czerwony jest już gotowy, pozostałe buraki obierz, pokrój, zalej niewielką ilością wody i gotuj 30 minut razem z jabłkami. Zakwas na barszcz czerwony przecedź i wlej do wywaru ze świeżych buraków, podgrzej, dopraw solą, cukrem, majerankiem.

Teraz przygotuj uszka do barszczu. Grzyby namocz, ugotuj i posiekaj. Cebulę obierz, drobno pokrój zrumień na maśle, dodaj grzyby i chwilę podsmaż. Dodaj jajko, bułkę tartą, sól i pieprz. Wymieszaj.

Z mąki, jajka, małej ilości wody i soli zagnieć elastyczne ciasto na uszka do barszczu. Rozwałkuj cienko na stolnicy posypanej mąką i pokrój na kwadraciki 4 na 4 cm. Na każdy kwadracik kładź łyżeczką farsz do uszek, ciasto składaj po przekątnej i starannie sklejaj brzegi, a następnie zlepiaj ze sobą dwa przeciwległe rogi.

Uszka do barszczu czerwonego gotuj w posolonym wrzątku 5 minut. Wyjmuj, gdy wypłyną na wierzch. Barszcz czerwony na zakwasie przelej do bulionówek, dołóż po porcji uszek, ewentualnie udekoruj plastrem jabłka.

Przepis na barszcz czerwony zabielany

Jak zrobić barszcz czerwony z ziemniakami? Zobacz nasz przepis - oto składniki:

1 kg buraków,

1 l wywaru na wędzonce/wędzonym boczku,

1 ząbek czosnku,

pieprz,

sól,

ocet winny,

koperek,

łyżka masła,

cebula,

3 łyżki kwaśnej śmietany,

5 sporych ziemniaków.

Wywar do barszczu czerwonego to po prostu woda, w której wcześniej gotował się np. boczek wędzony. Buraki obierz i pokrój w cieniutkie plasterki. Czosnek obierz i posiekaj. Na gotujący się wywar wrzuć kawałki buraków. Wlej ocet winny. Dodaj posiekany czosnek (możesz też przecisnąć go przez praskę). Gotuj na małym ogniu przez kilka minut.

Cebulę obierz, posiekaj drobniutko i zeszklij na maśle. Koperek posiekaj, a ziemniaki obierz, umyj i ugotuj. W oddzielnym naczyniu zahartuj śmietanę z barszczem. Wlej ją do garnka i wymieszaj. Dodaj do barszczu zabielanego ziemniaki, koperek i cebulkę. Barszcz czerwony z ziemniakami gotowy!

Poniżej znajdziecie jeszcze 15 przepisów na barszcz czerwony. Polecamy np. barszcz czerwony wigilijny, barszcz czerwony z fasolą, barszcz czerwony z botwiny, barszcz czerwony czysty, a także barszcz czerwony z uszkami.

