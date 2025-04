Staropolski barszcz biały był kwaszony kwasem z ogórków kiszonych lub kapusty. Do tej pory przyrządza się go w ten sposób na Śląsku - zupę przygotowuje się z kiszonej kapusty, gotowanej w wodzie po wędzonce. Pod koniec śląski barszcz biały zabiela się śmietaną, a do tego doprawia tartym chrzanem, dodaje pokrojoną białą kiełbasę oraz jajka ugotowane na twardo. Istnieją jeszcze inne wersje białego barszczu. Według jednej z teorii, żurek i barszcz biały to ta sama zupa. Natomiast według drugiej, zakwas na żurek przygotowuje się z mąki żytniej, a z kolei zakwas na barszcz biały z mąki pszennej.

Oto składniki na wielkanocny barszcz biały:

1 marchewka,

3 ziemniaki,

2 cebule,

3 ząbki czosnku,

2 litry bulionu warzywnego,

1/2 kg białej kiełbasy,

100 g boczku wędzonego,

1/2 litra zakwasu na żurek,

2 łyżki masła,

1 łyżka suszonego majeranku,

1 łyżeczka tartego chrzanu,

2 listki laurowe,

1/2 łyżeczki ziela angielskiego,

300 ml śmietany kremówki,

1/2 łyżeczki pieprzu.

Jak zrobić barszcz biały na Wielkanoc? Do dużego garnka włóż obraną marchewkę, białą kiełbasę, liście laurowe, a także ziele angielskie i pieprz w ziarnach. Wszystko zalej bulionem i włącz palnik. Pokrój cebulę i zeszklij ją na maśle, razem z obranym czosnkiem. Boczek wędzony pokrój i dodaj do cebuli, przesmaż.

Podsmażoną cebulkę z boczkiem i czosnkiem, dołóż do gotującego się białego barszczu. Gotuj przez 20 minut. Po upływie tego czasu dodaj ziemniaki i gotuj tak długo, aż ziemniaki zmiękną (czyli też przez około 20 minut). Potem zapraw barszcz biały zakwasem, a także dodaj majeranek, odrobinę chrzanu i zaczekaj, aż wszystko się ponownie zagotuje. W międzyczasie barszcz biały z kiełbasą dopraw solą i pieprzem, a także zabiel kremówką.

