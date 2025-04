Dla jednych barszcz biały i żurek to to samo i nie widzą między nimi różnicy, dla innych - mylenie tych dwóch zup wielkanocnych jest nie do pomyślenia. Czym różni się barszcz biały od żurku? Rozwiewamy wątpliwości.

Barszcz biały a żur i żurek - różnice

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że żurek i barszcz biały niczym się od siebie nie różnią. Owszem, wyglądają podobnie, jednak różnice między nimi są istotne.

Co więcej, żur i żurek również nie są tożsame. Żur jest bardzo gęsty, zawiesisty, żurek - lżejszy. Do żuru można dodać gotowane ziemniaki, do żurku nie podaje się ich, chyba, że na osobnym talerzu.

Zobacz czym różni się barszcz biały od żurku:

barszcz biały przygotowuje się na zakwasie pszennym , a żurek - na żytnim,

, a żurek - na żytnim, żurek gotuje się na wędzonce (boczku, żeberkach) i białej kiełbasie,

(boczku, żeberkach) i białej kiełbasie, barszcz biały często przygotowuje się na włoszczyźnie i białej kiełbasie,

żurek wielkanocny zabiela się mlekiem, barszcz biały - śmietaną,

żurek ma bardziej intensywny, wyrazisty smak, barszcz jest łagodniejszy ,

, barszcz biały można zakwasić także kwasem ogórkowym, kapustą kiszoną lub kwaśnym mlekiem.

Warto wiedzieć, że wg niektórych źródeł, na Wielkanoc zawsze przygotowuje się żurek, niezależnie od regionu. Przez to rozumie się, że jest to zupa na zakwasie (obojętnie z jakiej mąki). W myśl tej zasady każda zupa przygotowana na zakwasie jest żurkiem, a nie barszczem.

