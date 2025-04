Przepisy na surówki z młodej kapusty - znasz je wszystkie?

Surówki z młodej kapusty to prawdziwy hit wiosny i lata. Świeże, chrupiące warzywa w połączeniu z oliwą i sokiem z cytryny tworzą perfekcyjny dodatek do dań obiadowych. Dobrze sprawdzają się także na imprezach rodzinnych i grillu. Czego potrzeba, aby surówka z młodej kapusty była idealnie orzeźwiająca i pasowała do wielu potraw?