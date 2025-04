Surówka do obiadu jest równie ważna co mięso czy ryba, dlatego powinna być tak samo smaczna! Oto garść najlepszych przepisów na surówki i sałatki, które zajmują mało czasu i smakują naprawdę wybornie.

Surówka z marchewki, pora czy selera to najczęstsze wybory. Jaka jednak sałatka pasuje do mięsa, a jaka do ryby? Chociaż nie ma to większego znaczenia, warto pamiętać o kilku trikach, dzięki którym surówka jeszcze lepiej podkreśli smak potrawy.

Do pieczonych, intensywnych w smaku mięs proponujemy odświeżające surówki i sałatki. Seler naciowy, por i dodatek sosu vinaigrette z pewnością sprawdzi się w towarzystwie dań z polędwiczkami wieprzowymi, żeberkami lub karkówką.

Nie zapominaj o kiszonkach. Sałatka szwedzka, z kiszonej kapusty czy ogórków sprawdzi się na każdym talerzu. Ciekawym pomysłem jest wzbogacenie jej o pokrojonego ananasa z puszki, który złagodzi kwaśności i doda nieco słodyczy.

Do tradycyjnych mięs w sosie polecamy zaś tradycyjne surówki. Marchewka i jabłko czy seler i jabłko doskonale dopełnią smak pulpetów z indyka czy gulaszu wieprzowego.

Ciekawe surówki obiadowe: surówka z kiszonej kapusty

Kiszona kapusta to genialny dodatek do obiadu, zarówno mięsnego, jak i rybnego czy wegetariańskiego. W połączeniu z warzywami i subtelnym dodatkiem owoców stanowi szybką i pożywną przekąskę.

Składniki:

300 g kiszonej kapusty,

średniej wielkości jabłko,

duża cebula,

marchewka,

sól i pieprz,

łyżka oleju.

Sposób przygotowania:

Kapustę kiszoną posiekaj i jeśli chcesz - delikatnie opłucz pod bieżącą wodą. Jabłko obierz i pokrój w drobną kostkę lub zetrzyj na grubych oczkach. Marchew zetrzyj na grubych oczkach, a cebulę pokrój w drobną kostkę. Wszystkie składniki połącz ze sobą, wlej olej, dodaj przyprawy i wymieszaj. Odstaw na 15 minut, a następnie podaj do obiadu.

fot. Ciekawe surówki obiadowe: surówka z kiszonej kapusty/Adobe Stock, robert6666

Surówka obiadowa w wersji azjatyckiej

Do dań mięsnych z dodatkiem gęstego, kremowego sosu pieczeniowego idealnie sprawdzi się szybka surówka z krojonych w słupki warzyw. Połącz je z sokiem z cytryny oraz kiełkami.

Składniki:

2 marchewki,

kawałek pora (ok. 4 cm),

czerwona cebula,

szczypiorek,

2 łyżki selera konserwowego,

sól i pieprz,

łyżeczka oleju,

łyżka wody,

łyżka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w piórka, marchew zetrzyj na grubych oczkach, a szczypiorek posiekaj. Pora pokrój w cienkie "wiórki", a szczypiorek posiekaj. Wszystkie warzywa wrzuć do miski i wymieszaj. Dopraw solą i pieprzem. Z wody, oleju i soku z cytryny zrób lekki sos i polej nim całą surówkę. Odstaw na 15 minut. Przed podaniem udekoruj wybranymi kiełkami.

fot. Surówka obiadowa po azjatycku/Adobe Stock, robert6666

Do dań rybnych sprawdzą się kwaśne i odświeżające sałatki oraz surówki. Tutaj także możesz postawić na kiszonki. Surówka z kiszonej kapusty będzie smakować pysznie np. z pieczonym łososiem czy pstrągiem.

Do surówek i sałatek, które mają towarzyszyć rybie, dodaj śmietanę lub majonez, ale nie bój się też użyć octu winnego czy soku z cytryny. Świeża sałatka z dużą ilością warzyw z pewnością również będzie smakować doskonale.

Ciekawe surówki do obiadu z majonezem

Ta propozycja przypomina klasyczny colesław i doskonale smakuje z pieczonymi i smażonymi rybami. Możesz połączyć tę surówkę z majonezem lub gęstym jogurtem naturalnym, greckim lub skyrem.

Składniki:

1/4 główki kapusty pekińskiej,

cebula,

2 marchewki,

mała papryka,

sól i pieprz,

3 kopiate łyżki majonezu lub jogurtu,

łyżka soku z cytryny lub octu.

Sposób przygotowania:

Kapustę posiekaj, cebulę pokrój w kostkę, a paprykę i marchew zetrzyj na grubych oczkach. Przełóż do miski i dopraw do smaku. Dodaj majonez lub jogurt wymieszany z sokiem z cytryny (albo octem). Całość wymieszaj i odstaw do lodówki na ok. 30 minut. Podawaj z posiekaną pietruszką lub szczypiorkiem, a także pestkami słonecznika.

fot. Ciekawe surówki na obiad: surówka a'la colesław/Adobe Stock, irina2511

Ciekawa surówka obiadowa z fetą i awokado

Ryby uwielbiają towarzystwo słonych serów, świeżych warzyw, a także orzeźwiającym sokiem z cytryny. W takim wydaniu składniki te sprawdzą się jako dodatek do smażonej i pieczonej ryby podawanej bez sosu, za to z kaszą, ziemniakami lub ryżem.

Składniki:

spora garść ulubionej zieleniny (np. rukoli lub miksu sałat),

garść pomidorków koktajlowych,

100 g sera feta,

czerwona cebula,

połówka awokado,

sól i pieprz,

łyżka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Warzywa umyj. Cebulę pokrój w piórka, pomidorki przekrój na pół, a awokado obierz i pokrój w kostkę. Warzywa przełóż do miski, dodaj pokruszony lub pokrojony w kostkę ser feta. Dopraw sola i pieprzem, a tuż przed podaniem skrop sokiem z cytryny.

fot. Ciekawe surówki obiadowe/Adobe Stock, Vasiliy

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.01.2020.

