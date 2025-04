Surówka z selera przygotowywana na bazie selera korzeniowego lub naciowego to ciekawy pomysł na lekkie i zdrowe menu. Warzywo to jest bogate w witaminy z grupy B oraz kwas foliowy - jest uważane za doskonały składnik, który musi pojawić się w diecie każdego z nas. Z dodatkiem rodzynek, marchwi lub soczystych jabłek surówka jest orzeźwiająca i smaczna. Sprawdź nasze przepisy na doskonałą surówkę z selera!

Surówka z selera naciowego: przepis

Oto składniki na surówkę z selera naciowego:

3 łyżki musztardy

2 łyżki soku z cytryny

2 łyżki miodu

oliwa z oliwek

2 łodygi selera naciowego

jabłko typu Jonagold

garść dowolnych orzechów

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić surówkę z selera naciowego?

Musztardę, sok z wyciśniętej cytryny , miód oraz oliwę dokładnie mieszamy w mniejszej misce. Doprawiamy świeżo zmielonym pieprzem i solą. Łodygi selera naciowego dokładnie myjemy pod bieżącą wodą i kroimy na cienkie plasterki. jabłko myjemy i obieramy ze skórki. Kroimy w półksiężyce. Dowolne orzechy podprażamy przez około minutę na mocno rozgrzanej, suchej patelni. Kruszymy i mieszamy z resztą składników. Polewamy surówkę wcześniej przygotowanym sosem. Podana do obiadu lub jako osobne danie ciekawie smakuje z dodatkiem grzanek.

Surówka z selera do obiadu: przepis

Oto składniki na surówkę z selera do obiadu:

ćwierć główki dużego selera

ogórek

posiekana pietruszka

posiekana mięta

posiekany koperek

szczypta soli

szczypta pieprzu

oliwa z oliwek

Jak zrobić surówkę z selera do obiadu?

Seler dokładnie myjemy pod bieżącą wodą, oczyszczamy szczotką do jarzyn i obieramy ze skórki. Ścieramy na dużych oczkach tarki i przekładamy do miski. Siekamy miętę, koperek oraz pietruszkę i dodajemy całość do miski. Doprawiamy pieprzem i solą. Polewamy oliwą z oliwek i mieszamy. Tak przygotowaną surówkę z selera możemy podawać do mięsa lub pieczonymi ziemniakami.

Surówką z marchewki i selera: przepis

Oto składniki na surówkę z marchewki i selera:

ćwierć dużego selera

3 jabłka typu Kortland lub Jonagold

łyżka soku z cytryny

oliwa z oliwek

łyżka musztardy

łyżka miodu

garść rodzynek

2 marchewki

szczypta pieprzu

szczypta soli

Jak zrobić surówkę z marchewki i selera?

Seler dokładnie myjemy i obieramy ze skórki. Ścieramy na tarce o dużych oczkach i wkładamy do miski. Jabłka kroimy w cienkie plasterki. W osobnej misce mieszamy musztardę, oliwę z oliwek, miód i sok z cytryny. Doprawiamy zmielonym pieprzem i solą. Do selera dorzucamy przemyte rodzynki. Na koniec przed podaniem polewamy sosem. Tak przyrządzona surówka z selera jest zdrową alternatywą dla innych kalorycznych dodatków do obiadu.

