Surówka z pora na bazie lekkiego jogurtu lub gęstego i delikatnego majonezu to ciekawa propozycja dodatku do obiadu. W asyście kwaśnego jabłka, słodkiej gruszki lub jajka jest wyjątkowo smaczna. Sprawdź nasze pomysły na surówkę z pora!

Surówka z pora do obiadu

Oto składniki na surówkę z pora do obiadu:

por

pomidor

ogórek

sok z cytryny

oliwa z oliwek

szczypta soli

szczypta pieprzu

posiekana pietruszka

Jak zrobić surówkę z pora do obiadu?

Por kroimy na drobne kawałki. Siekamy pomidory i kroimy ogórek na cienkie plasterki. Siekamy pietruszkę. Wyciskamy sok z cytryny. Wszystkie składniki mieszamy dokładnie i przekładamy do miski. Odstawiamy do lodówki na godzinę do przegryzienia się smaków. Idealna sałatka do obiadu, która możemy podać również z majonezem.

Surówka z pora i jajka

Oto składniki na surówkę z pora i jajka:

liście bazylii

3 średnie pory

3 jajka

łyżka musztardy

łyżka octu winnego

szczypta soli

szczypta pieprzu

oliwa z oliwek

Jak zrobić surówkę z pora i jajka?

Pory siekamy drobno. Gotujemy jajka na twardo i kroimy w kosteczkę. Przygotowując sos mieszamy musztardę, ocet winny oraz oliwę z oliwek. Doprawiamy solą i pieprzem. Wszystko dokładnie mieszamy. Przekładamy do miski i schładzamy w lodówce przynajmniej przez 15 minut. Doskonale smakuje również z posiekaną pietruszką.

Surówka z pora i jabłka

Oto składniki na surówkę z pora i jabłka:

średni por

szczypta soli

szczypta pieprzu

3 jabłka

jogurt

łyżka majonezu

Jak zrobić surówkę z pora i jabłka?

Siekamy drobno por. Obieramy jabłka i kroimy w drobną kosteczkę. Majonez mieszamy z jogurtem. Doprawiamy solą i pieprzem. Wszystko dokładnie mieszamy do połączenia smaków. Tak przygotowaną surówkę możemy serwować jako dodatek do mięsa, jak i samodzielne danie. Chcąc zmniejszyć kaloryczność, możemy pominąć dodatek majonezu.

