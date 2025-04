Pyszna surówka z papryki i pomidorów: lekka i sycąca

Surówka z papryki musi być nie tylko doskonała w smaku, ale także powinna przemycać mnóstwo witamin i minerałów. Papryka to zwykle warzywo lubiane przez wszystkich domowników, dlatego sięgaj po nie tak często, jak to tylko możliwe. Przygotuj aromatyczną surówkę i dodaj ją do obiadu albo udekoruj nią warzywne placuszki.