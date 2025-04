Zastanawiasz się, jaki dodatek zaserwować do mięsa i ziemniaków? Rozmyślasz nad tym, co najlepiej pasuje do kaszy lub ryżu? Rozwiązanie może być bardzo proste - surówka z marchewki jest nie tylko smakowita, ale również bardzo zdrowa!

Przepis na surówkę z marchewki



Składniki:



2 średnie marchewki,

cytryna,

jabłko,

cukier,

sól,

ok. 2 łyżki śmietany 18% - można ją zastąpić majonezem albo jogurtem naturalnym.

Sposób przygotowania:



Marchewkę obierz, umyj i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Jabłko obierz, pozbaw gniazd nasiennych i również zetrzyj. Wymieszaj z marchewką. Dodaj sok z połówki cytryny, dzięki któremu jabłko nie ściemnieje, a smaki ciekawie się uzupełnią. Surówkę z marchewki przypraw do smaku solą oraz cukrem. Dodaj śmietanę i wymieszaj. Jeśli chcesz dodać surówce ciekawego smaku, możesz zastąpić ją majonezem. Jeśli zależy ci na zmniejszeniu kaloryczności, użyj jogurtu naturalnego.

To podstawowy przepis na surówkę z marchewki. Możesz jednak podkręcić jej smak dodając por, seler, ananasa lub rodzynki.

