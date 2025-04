Że marchew jest niezwykle zdrowa, wie każde dziecko. Zawarte w niej witaminy wpływają na poprawę zdrowia i wzmacniają odporność. Co więcej, marchew jest jednym z tańszych warzyw dostępnych na rynku. Warto więc jeść jej jak najwięcej nie tylko w zimowym okresie, kiedy jesteśmy narażone na różne choroby i infekcje.

Surówka z marchewki i jabłka doskonale smakuje. Chyba nie znajdzie się nikt, kto twierdzi inaczej! Do tego pasuje to większości dań. Podaj ją do pieczonego pstrąga lub duszonych sznycli z indyka.

Surówka z marchewki i jabłka z dodatkiem chrzanu

Składniki:

200 g świeżej marchwi,

150 g kwaśnych jabłek,

20 g chrzanu,

80 ml śmietany,

sól,

cukier,

sok z połówki cytryny.

Sposób przygotowania:

Chrzan zetrzyj na tarce i skrop sokiem z cytryny. Do śmietany dodaj sól i cukier. Wymieszaj. Jabłka wraz z marchwią zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Dodaj chrzan oraz śmietanę, a następnie wymieszaj.

Surówka z marchewki i pora

Składniki:

250 g marchewki,

100 g pora,

150 g kwaśnych jabłek,

130 ml śmietany,

sól,

cukier,

sok z połówki cytryny.

Sposób przygotowania:

Jabłka wraz z marchwią zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Pory pokrój na drobne plasterki. Do śmietany dodaj sól i cukier. Wymieszaj. Marchew, jabłka i pory wymieszaj i skrop sokiem z cytryny. Dodaj śmietanę i wymieszaj jeszcze raz.

Surówka z marchewki jabłka, białej kapusty, selera i porów

Składniki:

200 g marchewki,

1 średnie jabłko,

100 g białej kapusty,

50 g selera,

jedna średnia pietruszka,

50 g pora,

70 g kwaszonych ogórków,

15 ml oleju,

dwie łyżki musztardy,

sól,

cukier,

sok z cytryny.

Sposób przygotowania:

Marchew, seler oraz pietruszkę zetrzyj na tarce. Kapustę i pory pokrój w paski. Ogórki pokrój w kosteczkę. Jabłko zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Wszystkie warzywa wymieszaj razem i skrop sokiem z cytryny. Do musztardy dodaj olej, sól i cukier. Wymieszaj. Do mieszanki warzyw dodaj sos i jeszcze raz wymieszaj. Smacznego!

