Surówka z kapusty pekińskiej przygotowywana na bazie warzyw korzeniowych i owoców, doskonale smakuje jako samodzielne danie lub dodatek do obiadu. Kapusta pekińska bogata w witaminę C i wapń, dostarcza nam niezbędnych składników mineralnych. Dietetyczna surówka z kapusty pekińskiej do obiadu bez majonezu to świetny dodatek do dań mięsnych i wegetariańskich.

Reklama

Surówka z kapusty pekińskiej i papryki

Składniki:

średnia kapusta pekińska,

papryka,

4 mandarynki,

łyżka jogurtu naturalnego,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

szczypta cukru.

Sposób przygotowania:

Kapustę pekińską posiekaj na drobne paski. Osusz za pomocą ręcznika papierowego. Paprykę umyj, pokrój w drobną kostkę lub paski. Mandarynki obierz. Połącz warzywa w misce. Przygotuj sos: jogurt dopraw solą i pieprzem, opcjonalnie szczyptą cukru pudru. Polej nim sałatkę.

Surówka z kapusty pekińskiej i marchewki bez majonezu

Składniki:

mała kapusta pekińska,

2 marchewki,

jabłko,

natka pietruszki,

4 łyżeczki jogurtu naturalnego,

oliwa z oliwek,

sok z cytryny,

szczypta soli,

szczypta pieprzu.

Sposób przygotowania:

Kapustę poszatkuj na mniejsze paski i odłóż na bok do większej miski. Marchewki obierz i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Jabłko pokrój w kosteczkę. W osobnej misce wymieszaj oliwę z oliwek, sok z cytryny oraz jogurt naturalny. Dopraw solą i pieprzem. Posiekaj natkę pietruszki i dodaj do całości. Wszystkie warzywa połącz z przygotowanym sosem jogurtowym. Tak przyrządzoną surówkę z kapusty pekińskiej do obiadu bez majonezu serwuj z kotletem z kurczaka i puree ziemniaczanym.

Tekst na podstawie artykułu Sylwii Kazimierczuk. Pierwotnie opublikowany 14.06.2017.

Reklama

Inne surówki do obiadu: Surówka z młodej kapusty i marchewkiSałatka Colesław do drobiu i nie tylkoSałata lodowa z mozarellą i pomidorkami