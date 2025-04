Surówka z czerwonej kapusty to klasyczny dodatek do gulaszu drobiowego lub wołowego. Przygotowywana na bazie modrej kapusty jest wzbogacana kwaśnym jabłkiem lub wyrazistym chrzanem, który podkreśla smak mięsa. Sprawdź nasze przepisy na surówkę z czerwonej kapusty, która jest prosta i szybka w wykonaniu!

Reklama

Surówka z czerwonej kapusty do obiadu: przepis

Oto składniki na surówkę z czerwonej kapusty do obiadu:

średnia cebula

kwaśne jabłko

2 łyżki soku z cytryny

2 łyżki oleju

szczypta soli

szczypta pieprzu

400 g kapusty czerwonej

Jak zrobić surówkę z czerwonej kapusty do obiadu?

Kapustę dokładnie obmywamy pod bieżąca wodą i szatkujemy. Wrzucamy do garnka z osoloną, wrzącą wodą. Gotujemy przez około 8 minut i przekładamy na sitko i odcedzamy. Kapustę skrapiamy sokiem z cytryny. Jabłko kroimy w drobną kostkę i mieszamy z kapustą. Siekamy cebulę i łączymy z całością. Tak przygotowaną surówkę z czerwonej kapusty podlewamy olejem i serwujemy do obiadu z tradycyjnym kotletem mielonym i puree ziemniaczanym.

Surówka z czerwonej kapusty z chrzanem: przepis

Oto składniki na surówkę z czerwonej kapusty z chrzanem:

450 g kapusty czerwonej

średnia cebula czerwona

jabłko

3 łyżki startego chrzanu

3 łyżki kwaśnej śmietany

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 łyżki soku z cytryny

Jak zrobić surówkę z czerwonej kapusty z chrzanem?

Najpierw myjemy dokładnie partie kapusty czerwonej i szatkujemy. Następnie kroimy w drobną kostkę jabłko i łączymy z sokiem z cytryny. Całość mieszamy z tartym chrzanem oraz śmietaną. Doprawiamy pieprzem i solą do smaku. Tak przygotowaną surówkę z czerwonej kapusty odkładamy do lodówki na 2 godziny do przegryzienia się. Serwujemy ją do obiadu z gulaszem lub klasycznym kotletem wieprzowym.

Surówka z czerwonej kapusty i marchewki: przepis

Oto składniki na surówkę z czerwonej kapusty i marchewki:

500 g kapusty czerwonej

2 jabłka

łyżka octu

duża marchewka

3 łyżki oliwy

2 łyżki musztardy

pestki słonecznika i dyni

Jak zrobić surówkę z czerwonej kapusty i marchewki?

Kapustę dokładnie obmywamy pod bieżącą wodą i szatkujemy drobno. Jabłka kroimy w drobną kostkę lub ścieramy na tarce o grubych oczkach. Dolewamy ocet i doprawiamy solą i pieprzem. Marchewkę ścieramy na tarce i dodajemy do całości. Pestki dyni i słonecznika podprażamy na patelni z dodatkiem oliwy. Mieszamy z musztardą. Tak przyrządzoną surówkę z czerwonej kapusty możemy podawać w asyście duszonego mięsa i ryżu.

Reklama

Sprawdź inne przepisy na sałatki i surówki