Surówka z białej kapusty to ogromna dawka witaminy C oraz K. Jest przy tym niskokaloryczna, pod warunkiem, że przygotujemy ja bez dodatku majonezu – można go zastąpić jogurtem lub kwaśną śmietaną. Dodaj do niej siekany koperek, tartą marchewkę lub chrzan, który podkreśli smak surówki.

Jedną z najbardziej znanych surówek z białej kapusty jest bez wątpienia colesław. Jest jednak wiele innych sposobów na to warzywo. Przeczytaj nasze sprawdzone przepisy!

Surówka z białej kapusty z koperkiem

Składniki:

pół główki białej kapusty,

pęczek koperku,

2 łyżki majonezu,

3 łyżeczki octu jabłkowego,

szczypta soli,

szczypta pieprzu.

Przygotowanie:

Kapustę dokładnie umyj pod bieżącą wodą i odwiruj w suszarce do sałaty. Posiekaj koperek. Majonez połącz z octem jabłkowym, solą oraz pieprzem. Całość dokładnie wymieszaj i odstaw w misce do lodówki do schłodzenia. Surówkę podawaj z pieczonymi żeberkami i ziemniakami.

Surówka z białej kapusty i marchewki

Składniki:

¼ szklanki octu winnego,

2 ząbki czosnku,

szczypta kminku,

suszonego oregano,

musztarda,

pół główki białej kapusty,

3 marchewki,

szczypta soli,

szczypta pieprzu.

Przygotowanie:

Przeciśnij czosnek przez praskę, wymieszaj z kminem, octem winnym, oregano, musztardą, solą i pieprzem. Marchewkę dokładnie obierz i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Kapustę posiekaj drobno, umyj pod bieżąca woda i osusz w suszarce do sałaty.

Przełóż do miski i przykryj folią spożywczą. Odstaw do lodówki na przynajmniej 2 godziny, by smaki się przegryzły. Surówka doskonale będzie pasować do żeberek w miodzie i chili.

Surówka z białej kapusty z chrzanem

Składniki:

oliwa z oliwek,

pół główki białej kapusty,

szczypta pieprzu,

szczypta soli,

¼ szklanki kwaśnej śmietany,

2 łyżki octu winnego,

łyżka startego chrzanu,

pół cebuli,

ogórek.

Przygotowanie:

Posiekaj drobno cebulę. Oliwę z oliwek wymieszaj z solą, pieprzem, kwaśną śmietaną, octem oraz startym wcześniej chrzanem. Ogórka pokrój w talarki. Kapustę posiekaj drobno i umyj pod bieżąca woda. Osusz dokładnie.

Wszystkie składniki wymieszaj i odstaw w misce do lodówki przynajmniej na 2 godziny. Tak przyrządzoną surówkę z białej kapusty podaj w towarzystwie pieczonego pstrąga.

