Ilość kalorii: 130

Czas przygotowania: 20 min

Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

biała kapusta (25 dag)

marchewka

mała cebula

2 łyżki jogurtu naturalnego (50 g)

łyżeczka cukru pudru (10 g)

szczypta soli

pieprz

Przygotowanie:

Zobacz przepis na surówkę Colesław - to idealny dodatek do wielu dań obiadowych. Pasuje niemal do wszystkiego!

Białą kapustę posiekaj. Cebulę pokrój w kostkę, marchewkę zetrzyj na tarce. Wymieszaj i dodaj szczyptę soli oraz pieprzu.

