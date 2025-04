Sałatki na komunię to zarówno te, które są tylko dodatkiem do obiadu, jak i te, które tworzą samodzielne danie. W maju zwykle jest już bardzo ciepło, dlatego warto zadbać o to, by potrawy nie były zbyt tłuste i aby były lekkostrawne. Do sałatek na komunię warto dodać nowalijki, które właśnie pojawiły się na targach i w sklepach. Jeśli organizujesz przyjęcie komunijne organizujesz w domu i zastanawiasz się jakie sałatki podać, zobacz te pyszne propozycje.

Na bazie mieszanki sałat przygotujesz błyskawiczne sałatki na komunię. Kupisz je w każdym sklepie w wielu ciekawych wersjach: z rukolą, roszponką, szpinakiem, na ostro i łagodnie. Dodaj do nich pomidory, ogórka, oliwki lub suszone pomidory. Do tak przygotowanych sałatek wiosennych będzie pasować sos winegret, a także ten jogurtowy, np. z dodatkiem czosnku.

Świetnie sprawdzi się sałatka grecka - to klasyka, którą lubi każdy. Pasuje do drobiu, wieprzowiny, ryb lub po prostu - świeżego pieczywa. Na komunijnym stole może pojawić również jedna z sycących sałatek z kurczakiem, np. sałatka cezar.

Wśród sałatek na komunię warto mieć w menu chociaż jedną wegańską wersję - sałatka z tofu sprawdzi się tu doskonale. Możesz postawić także na sałatki z warzywami strączkowymi, które świetnie zastąpią te mięsne.

Sałatkę jarzynową kocha każdy, więc warto podać ją również na przyjęciu komunijnym (ma również tę zaletę, że pasuje do większości dań głównych). Majonezowe sałatki, choć nie są zbyt lekkie, cieszą się podczas imprez rodzinnych ogromną popularnością.

Zamiast jarzynówki możesz postawić na sałatkę z pora i jajek, ze szparagami oraz klasyczną niemiecką kartoflankę. Dobrą alternatywą dla klasyki może być sałatka z brokułem i jajkiem, albo jedna z sałatek z tuńczykiem.

Lekkie, orzeźwiające sałatki przygotujesz na bazie świeżych warzyw, cytrusowych dressingów oraz prażonych pestek. Świetnie sprawdzą się także sałatki owocowe z dodatkiem mięs, ryb albo nowalijek. Owoce, takie jak granat, kawałki jabłka czy gruszek, a także brzoskwinie, świetnie uzupełnią np. klasyczną sałatkę Cezar.

Świetną propozycją na komunijne menu będą też lekkie sałatki na lato, np. z rukolą, brzoskwiniami i mozzarellą, a także szybkie sałatki makaronowe, np. tortellini z kurczakiem.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 17.05.2021.

