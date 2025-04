W pracy spędzamy większość dnia. Często łapie nas mały głód, nie mamy siły lub po prostu czujemy się zmęczeni. Co wtedy robi większość z nas? Sięgamy po cukierka, biegniemy do automatu z batonikami lub do pobliskiego sklepu, by kupić tam hot-doga.

A gdyby tak w zamian na drugie śniadanie zjeść pożywną sałatkę? W końcu wystarczy kilka chwil, by przygotować pyszną i sycącą przekąskę do pracy. Zobacz 5 prostych przepisów!

Sałata z sosem anchois i grzankami

Składniki:

1 główka sałaty lodowej

6 rzodkiewek

10 pomidorków koktajlowych

1 ogórek

1 łyżeczka oleju rzepakowego (do smażenia grzanek)

Dressing:

6 filecików anchois

1 łyżeczka oleju rzepakowego

1 ząbek czosnku

1/2 cytryny

3 kromki czerstwego chleba

sól

pieprz.

Sposób przygotowania:

Pokrój chleb w kostkę i zrumień na małej patelni na 1 łyżeczce oleju.

Warzywa umyj, osusz i pokrój w kostkę.

Pokrojone warzywa przełóż do miski i wymieszaj.

Dodaj sól i pieprz.

Dressing:

Dodaj odsączone anchois i posiekany czosnek.

Na niewielkim ogniu przesmażaj czosnek.

Następnie dodaj sok z cytryny, sól i pieprz.

Dodaj łyżeczkę oleju rzepakowego.

Wszystkie składniki wymieszaj.

Sosem polej sałatkę i dodaj grzanki.

Sałatka z piersi z kurczaka

Składniki:

1 pierś z kurczaka

10 pomidorków koktajlowych

ogórek zielony długi

czarne oliwki

mix sałat

kubeczek jogurtu naturalnego

2 ząbki czosnku

słonecznik łuskany

pieprz

sól

cukier

papryka słodka

zioła prowansalskie

grzanki ziołowe

4 łyżki oleju rzepakowego.

Sposób przygotowania:

Pierś z kurczaka pokrój na niewielkie kawałki.

Pokrojoną pierś przypraw solą, pieprzem, papryką słodką.

Dodaj posiekany drobno czosnek (1 ząbek).

Smaż kurczaka na 2 łyżkach oleju rzepakowego.

Pomidorki koktajlowe pokrój na pół, ogórek zielony w pół plasterki, oliwki pokrój na plasterki.

Mix sałat wyłóż na talerz, dodaj pokrojone pomidorki, ogórek, oliwki.

Posyp całość ziarnami słonecznika i grzankami ziołowymi.

Sos jogurtowy:

Kubeczek jogurtu naturalnego dopraw solą i pieprzem.

Dodaj pół łyżeczki cukru.

Dodaj przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku.

Dodaj 2 łyżki oleju rzepakowego.

Dopraw ziołami prowansalskimi.

Kurczaka ułóż na sałacie i delikatnie polej wszystko sosem jogurtowym.

Sałatka z makaronu i orzechów nerkowca

Składniki:

• 1 szklanka suchego makaronu

• garść orzechów nerkowca

• 8 płatów pomidorów suszonych

• garść sałaty

• 2-3 łyżki oleju rzepakowego

• sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj al dente.

Pomidory pokrój na drobne kawałki.

W misce połącz makaron, pomidory, sałatę, orzechy i olej. Dopraw do smaku i wszystko dokładnie wymieszaj.

Sałata z oscypkiem i truskawkami

Składniki:

1 główka sałaty lodowej

100 g truskawek

100 g oscypka

2 łyżki stołowe oleju rzepakowego

garść łuskanych pistacji.

Sposób przygotowania:

Sałatę umyj, osusz i przełóż do miski.

Dodaj umyte i pokrojone truskawki.

Dodaj starty na tarce oscypek.

Dodaj pistacje.

Sałatkę skrop olejem rzepakowym.

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj.

Sałata wegetariańska z serem, pomidorami i oliwkami

Składniki:

1 główka sałata lodowa

2 pomidory

10 czarnych oliwek

pół sera typu camembert

sól

pieprz

zioła prowansalskie

kilka liści bazylii

pół garści słonecznika

1-2 łyżki oleju rzepakowego.

Sposób przygotowania:

