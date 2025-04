Sałatka z wędzonym kurczakiem przygotowana na bazie delikatnego mięsa drobiowego i składników podkreślających jego smak jest ciekawym pomysłem na przystawkę. W połączeniu z soczystym ananasem, sycącym ryżem lub makaronem możemy podawać ją również na obiad. Lekki dressing na bazie oliwy z oliwek lub nieco gęstszy dip jogurtowo-majonezowy - decyzja należy do Ciebie! Sprawdź nasze przepisy na wyśmienitą sałatkę z wędzonym kurczakiem!

Sałatka z wędzonym kurczakiem i ananasem

Oto składniki na sałatkę z wędzonym kurczakiem i ananasem:

wędzona pierś z kurczaka

pół kapusty pekińskiej

opakowanie jogurtu naturalnego

3 łyżki majonezu

szczypta soli

szczypta pieprzu

4 plasterki ananasa z puszki

Jak zrobić sałatkę z wędzonym kurczakiem i ananasem?

Pierś z kurczaka kroimy na cienkie plasterki lub w paseczki. Kapustę pekińską dokładnie myjemy pod bieżącą wodą i suszymy na ręczniku papierowym. Szatkujemy i przekładamy do miski. jogurt naturalny mieszamy z majonezem i doprawiamy solą i pieprzem. Ananas kroimy na mniejsze kawałeczki, lekko odcedzamy z nadmiaru soku. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy w misce i wkładamy do lodówki na 2 godziny do przegryzienia. Tak przygotowaną sałatkę możemy podawać na lunch lub kolację z odrobiną posiekanej pietruszki.

Sałatka z wędzonym kurczakiem i ryżem

Oto składniki na sałatkę z wędzonym kurczakiem i ryżem:

wędzona pierś z kurczaka

opakowanie jogurtu naturalnego

100 g ryżu

marchew

rodzynki

szczypta soli

szczypta pieprzu

papryka słodka w proszku

Jak zrobić sałatkę z wędzonym kurczakiem i ryżem?

Pierś z kurczaka dokładnie myjemy i kroimy drobno. Gotujemy ryż w gorącej i osolonej wodzie przez 20 minut na sypko i przecedzamy. marchew obieramy i ścieramy na tarce. Wszystkie składniki wkładamy do miski i doprawiamy solą, pieprzem oraz słodką papryką w proszku. Polewamy jogurtem. Tak przygotowaną sałatkę wkładamy do lodówki na 2-3 godziny do przegryzienia. Podajemy z grzankami czosnkowymi.

Sałatka z wędzonym kurczakiem i makaronem

Oto składniki na sałatkę z wędzonym kurczakiem i makaronem:

wędzona pierś z kurczaka

oliwa z oliwek

musztarda

sok z cytryny

łyżka miodu

150 g makaronu

papryka czerwona

kapusta pekińska

Jak zrobić sałatkę z wędzonym kurczakiem i makaronem?

Wędzoną pierś z kurczaka kroimy w paseczki. W międzyczasie przygotowujemy dressing na bazie oliwy z oliwek, musztardy, soku z cytryny i miodu. Makaron gotujemy w gorącej i osolonej wodzie przez 8 minut lub zgodnie z zaleceniami producenta na opakowaniu. Siekamy osuszoną kapustę pekińską. Paprykę kroimy w drobną kostkę. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy i polewamy dressingiem tuż przed podaniem. Tak przygotowaną sałatkę z wędzonym kurczakiem możemy podawać w towarzystwie grzanek lub chleba.

