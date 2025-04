Sałatka z tuńczykiem może być naprawdę sycącą przekąską. Jej serwowanie jest możliwe na 2 sposoby: nałożona do przekrojonej bułki stworzy rodzaj burgera, a podana na listkach cykorii będzie wyglądać naprawdę efektownie i zaskoczy twoich gości. Do jej przyrządzenia potrzebujesz oczywiście tuńczyka, jajek na twardo, anchois, ogórków konserwowych, majonezu, soli oraz pieprzu, selera naciowego, a także natki pietruszki.

Oto składniki na sałatkę z tuńczykiem według Kasi Bukowskiej:

2 puszki tuńczyka w oleju,

5 jajek na twardo,

słoiczek ogórków konserwowych,

2 fileciki anchois,

majonez,

sól,

pieprz,

2-3 łodyżki selera naciowego,

pęczek natki pietruszki (opcjonalnie: koperek lub szczypiorek).

Jak zrobić sałatkę z tuńczykiem? Rybę umieść w sporej misce. Posiekaj zieleninę. Selera naciowego pokrój w niedużą kostkę i dodaj do tuńczyka. Natkę pietruszki drobno przesiekaj, a potem zajmij się ogórkami konserwowymi. Natkę i ogórki dodaj do miski. Jajka pozbaw skorupek, pokrój w kostkę i dorzuć do sałatki z tuńczykiem. Drobno posiekaj anchois, nożem rozetrzyj je na desce. Dzięki temu smak rozejdzie się równomiernie po całej przekąsce. Pastę z anchois dodaj do miski. Dopraw solą i pieprzem, dołóż 2 czubate łyżki majonezu. Sałatka z tuńczykiem gotowa!

