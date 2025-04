Czas przygotowania: 35 min

Ilość porcji: 6

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

paczka roszponki (4 garście),

2 puszki tuńczyka w kawałkach w sosie własnym,

2 pomarańcze średniej wielkości,

1 spore awokado,

2 małe żółte papryki,

garść podprażonych pestek dyni,

4-5 łyżek oliwy, opcjonalnie ocet balsamiczny,

opcjonalnie kiełki brokuła.

Przygotowanie:

Sałatka z tuńczykiem może być zaskakująca w smaku i kolorze, nie musi być kleista od majonezu, a lekka i pożywna. Nasza słonko-kwaśna propozycja jest chrupiąca i doskonała dla tych, którzy chcą zaskoczyć znajomych niesztampowym przepisem!

Sałatka z tuńczyka z jajkiem to klasyk na polskich stołach, ale co jeśli masz dość jajek na twardo i majonezu? Soczysta pomarańcza, dojrzałe awokado i miękki w konsystencji tuńczyk sprawdzą się doskonale na imprezie lub jako lunch do pracy.

Zacznij od roszponki: umyj i osusz ją ręcznikiem papierowym lub pozostaw do wyschnięcia. Na suchej patelni podpraż pestki dyni. Tuńczyka odsącz z zalewy i rozdrobnij, jeśli kawałki są spore. Pomarańcze obierz ze skóry i dokładnie pozbądź się białych gorzkich błonek między cząstkami. Pokrój w kostkę. Awokado obierz i pokrój w miarę regularne kształty zbliżone wielkością do kawałków pomarańczy. Papryki pozbaw gniazd nasiennych i pokrój w drobną kostkę, ew. cienkie paski. Całość włóż do miski w dowolnej kolejności i wymieszaj, polej oliwą z oliwek i octem balsamicznym.

Sposób podania: Sałatka z dodatkiem pieczywa będzie sycąca i pożywna, ale możesz też ugotować do niej pełnoziarnisty makaron - będzie smakować wyśmienicie!

