Sałatka z rzodkiewek, sałaty, natki pietruszki, parmezanu, oliwy i pestek to pierwszy smak wiosny. Taka sałatka może być idealnym dodatkiem do dania głównego, albo samodzielną przekąską, odpowiednią na drugie śniadanie, lekki lunch, podwieczorek lub kolację. Możesz dodatkowo wzbogacić ją pomidorami lub ogórkiem.

Oto składniki na sałatkę z rzodkiewek:

pęczek rzodkiewek,

3-4 garści mieszanki sałat,

natka pietruszki, kolendra lub szczypiorek,

kawałek parmezanu,

3 łyżki oliwy z oliwek,

3 łyżki pestek dyni,

1 łyżka octu jabłkowego,

sól,

pieprz.

Jak zrobić sałatkę z rzodkiewek? Sałatę umyj i wrzuć do miski. Dodaj do niej posiekaną natkę (lub inną zieleninę). Rzodkiewki wyszoruj i pokrój w plasterki. Dodaj do sałaty, wlej oliwę, wszystko dokładnie wymieszaj. Dolej też łyżkę octu jabłkowego, ponownie wymieszaj. Wierzch sałatki z rzodkiewek posyp uprażonymi na suchej patelni pestkami dyni i startym parmezanem.