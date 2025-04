Sałatka z ryżem i kurczakiem przygotowywana na bazie wędzonego, pieczonego lub gotowanego kurczaka jest doskonałym pomysłem na pyszną i sycącą kolację lub lunch. Dodatek prażonych pestek słonecznika lub dyni urozmaica konsystencję całości. Biały lub brązowy ryż należy wcześniej ugotować i wymieszać z resztą składników gdy tylko ostygnie, w przeciwnym razie wchłonie większość sosu.

Sałatka z wędzonym kurczakiem

Oto składniki na sałatkę z wędzonym kurczakiem:

wędzona pierś z kurczaka

puszka kukurydzy

pomidor

papryka

ryż

szczypta soli

szczypta pieprzu

4 łyżki majonezu

2 ząbki czosnku

Jak zrobić sałatkę z wędzonym kurczakiem?

Na początku pierś z kurczaka kroimy na mniejsze kawałeczki. Pomidor i paprykę myjemy i obieramy ze skórki. Kroimy na mniejsze plasterki lub paseczki. Ryż gotujemy w osolonej i wrzącej wodzie przez około 20 minut do miękkości. Wszystkie składniki łączymy i doprawiamy solą i pieprzem. Na koniec łączymy majonez z przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Tak przygotowana sałatka idealnie smakuje z dodatkiem śmietany lub winegretu.

Sałatka z kurczakiem i ananasem

Oto składniki na sałatkę z kurczakiem i ananasem:

pierś z kurczaka

puszka ananasa

prażone migdały

mango

ryż brązowy

szczypta soli

szczypta pieprzu

sos czosnkowy

Jak zrobić sałatkę z kurczakiem i ananasem?

Pierś z kurczaka myjemy i doprawiamy solą i pieprzem. Kroimy na mniejsze plasterki i podsmażamy na rozgrzanej patelni. Odkładamy do wystygnięcia. Migdały siekamy i podprażamy na suchej patelni. Mango ostrożnie obieramy ze skórki i kroimy na kawałeczki. Ryż brązowy gotujemy w osolonej i wrzącej wodzie przez 20 minut. Zostawiamy do przestygnięcia. Doprawiamy solą i pieprzem. Na koniec mieszamy z sosem czosnkowym. Pozostawiamy na 2-3 godziny do lodówki do przegryzienia. Idealny pomysł na lunch lub lekką kolację.

Sałatka z ryżem

Oto składniki na sałatkę z ryżem:

100 g brokułów

100 g kalafiora

pestki słonecznika

ryż brązowy

papryka czerwona

sos sojowy

pieprz

słodka papryka w proszku

Jak zrobić sałatkę z ryżem?

Brokuły i kalafiory gotujemy we wrzącej i osolonej wodzie przez około 10 minut. Możemy również przygotować je na parze zachowując większość witamin. Pestki słonecznika prażymy na suchej i rozgrzanej patelni przez około minutę. Paprykę myjemy dokładnie i kroimy na mniejsze plasterki. Ryż gotujemy we wrzącej i osolonej wodzie przez 25 minut. Odcedzamy i pozostawiamy do ostygnięcia. Doprawiamy papryką w proszku oraz sosem sojowym. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Odkładamy do lodówki na 2-3 godziny. Tak przygotowana sałatka ciekawie komponuje się również z dodatkiem sosu czosnkowego.

