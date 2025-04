Por to warzywo cenione głównie ze względu na swój specyficzny, intensywny smak i uniwersalność. Nic się nie zmarnuje - liści można użyć przy gotowaniu wywaru na zupę, a biała łodyga to składnik sałatek z pora, przekąsek i dań głównych. Posiekana, wizualnie przypomina nieco cebulę, a jej smak również bywa porównywany do tego warzywa. Z pora można przyrządzić zarówno surówkę do obiadu, jak i sałatkę, która będzie pysznym drugim śniadaniem lub kolacją.

Sałatka z pora, jabłka i śledzia

Oto składniki na sałatkę z pora, jabłka i śledzia:

ok. 400 g filetów śledziowych,

1 jabłko,

1 por,

sok z 1/2 cytryny,

2 łyżki majonezu,

2 łyżki śmietany 18%,

2 łyżeczki musztardy,

sól,

pieprz,

szczypta cukru,

koperek.

Jak zrobić sałatkę z pora, śledzia i jabłka? Śledzie umyj i osusz, pokrój na nieduże kawałki. Jabłko pokrój na cienkie plasterki i skrop sokiem z cytryny, żeby nie ściemniało. Por pokrój na plasterki. Majonez wymieszaj ze śmietaną i z musztardą, przypraw pieprzem, cukrem i szczyptą soli.

Śledzie połącz z jabłkiem i porem, polej sosem do sałatki. Sałatkę z pora przed podaniem schłódź i posyp koperkiem.

Przepis na sałatkę z pora, selera, ogórka i gruszki

Oto składniki na sałatkę z pora, ogórka, selera i gruszki:

2 łodygi selera naciowego,

1 duża gruszka,

zielona część pora,

1/2 ogórka,

sok z 1/2 cytryny,

1 łyżka miodu,

garść suszonej żurawiny,

sól,

kolorowy pieprz świeżo mielony,

migdały w płatkach,

torebka mieszanki sałat,

pomidor.

Jak zrobić sałatkę z pora, ogórka, gruszki i selera? Tym razem wykorzystujemy zieloną część pora! Por posiekaj w paseczki i skrop sokiem z cytryny zmieszanym z miodem. Seler naciowy, gruszkę i ogórek pokrój w kostkę.

Połącz składniki, dodaj do nich żurawinę, dopraw solą i pieprzem, delikatnie wymieszaj. Na talerzu ułóż sałatę, dookoła połóż kawałki pomidora, a na środek wyłóż sałatkę. Posyp ją płatkami migdałów.

