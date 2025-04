Sałatka z kurczakiem wędzonym, papryką, kukurydzą oraz korniszonami to propozycja na sycący lunch, pyszne drugie śniadanie, lekki obiad lub smaczny podwieczorek. Jeśli chodzi o wędzonego kurczaka, to najlepiej użyć mięsa z udka lub piersi. Do całości dołącz też jajka, ugotowane na twardo!

Składniki na sałatkę z kurczakiem wędzonym to:

3 duże korniszony,

puszka kukurydzy,

natka pietruszki,

200 g wędzonego kurczaka,

1/2 czerwonej papryki,

słoik selera w zalewie,

4 jajka ugotowane na twardo,

odrobina majonezu,

sól,

pieprz.

Jak zrobić sałatkę z kurczakiem wędzonym? Rozpocznij od posiekania natki pietruszki. Teraz pokrój kurczaka wędzonego i czerwoną paprykę. Pokrój ogórki konserwowe, a następnie przesiekaj seler konserwowy. Teraz kolej na pokrojenie w kostkę jajek. Wszystkie składniki włóż do miski, dodaj również kukurydzę i 2 łyżki majonezu. Sałatkę z kurczakiem wędzonym dopraw pieprzem i solą. Wierzch przekąski posyp posiekaną natką pietruszki. Pyszna sałatka z wędzonym kurczakiem gotowa!

