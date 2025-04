Sałatka z kapusty pekińskiej i rzodkiewki może być świetnym dodatkiem do dania głównego, albo po prostu lekką przekąską na wiosenny lunch. Zaskakującego smaczku dodają jej rodzynki oraz kolendra, którą możesz zastąpić również natką pietruszki albo szczypiorkiem. Całość sałatki z kapusty pekińskiej wzbogaca pyszny sos sałatkowy - lekko pikantny, a jednocześnie słodkawy.

Oto składniki na sałatkę z kapusty pekińskiej i rzodkiewki:

główka kapusty pekińskiej,

pęczek rzodkiewki,

kolendra, szczypiorek lub natka pietruszki,

garść namoczonych wcześniej we wrzątku rodzynek,

1 i 1/2 łyżki cukru,

1 łyżka ostrej musztardy,

2-3 łyżki octu winnego lub jabłkowego,

pieprz,

sól.

Jak zrobić sałatkę z kapusty pekińskiej i rzodkiewki? Przygotowanie rozpocznij od stworzenia sosu sałatkowego. W małej miseczce wymieszaj ocet winny, musztardę i cukier. Główkę kapusty przekrój najpierw na pół, a potem drobno posiekaj. Wrzuć ją do dużej miski. Rzodkiewki umyj i pokrój na cienkie plasterki, dorzuć do kapusty. Zieleninę drobno posiekaj i również dodaj do sałatki. Dodaj namoczone i odsączone rodzynki. Polej sałatkę z kapusty pekińskiej przygotowanym dressingiem. Dopraw całość solą i pieprzem. Teraz całą sałatkę z kapusty pekińskiej wymieszaj. Pyszna, szybka i lekka przekąska gotowa w zaledwie kilka minut!

