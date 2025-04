Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

pół główki sałaty lodowej

8 czarnych oliwek bez pestek

ogórek

5-6 rzodkiewek

2 kromki chleba tostowego

8 małych kulek sera mozzarella

3 łyżki oliwy

łyżka octu balsamicznego

łyżeczka musztardy

2 łyżki szczypiorku

sól

pieprz

Przygotowanie:

Zobacz przepis na sałatkę z oliwkami i rzodkiewkami!

Liście sałaty umyj, strzepnij wodę, osusz, porwij. Warzywa pokrój w plasterki, podobnie oliwki. Szczypiorek posiekaj, dodaj do sałaty. Z chleba usuń skórkę. Miękisz pokrój w kostkę, przesmaż na oleju na złoty kolor. Grzanki osącz z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku i dodaj do pozostałych składników. Wrzuć kulki mozzarelli. Oliwę wymieszaj z octem, dopraw pieprzem i musztardą. Wymieszaj i odstaw na 3 minuty. Polej sosem sałatkę, posyp szczypiorkiem.

Wystarczy pudełeczko i smaczny pomysł, by móc zabrać ze sobą kawałek domowej kuchni i mieć energetyzujący posiłek w ciągu dnia. Nie muszą to być zawsze kanapki. Niezależnie od wieku, czy pracujemy, czy chodzimy do szkoły, większość czasu spędzamy poza domem.

Jemy szybko, niedbale, bez zastanawiania się czy to nam służy, czy nie. A przecież posiłek w trakcie dnia może być wartościowym, domowym daniem lub pożywną przekąską. Czy to podczas dużej przerwy w szkole, czy w wolnej chwili w pracy, mamy czas na zjedzenie czegoś zdrowego, świeżego, z kolorowymi warzywami. Więcej przepisów znajdziesz w książce "Zdrowe i domowe. Zabierz posiłek ze sobą"!

