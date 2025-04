Fasolka szparagowa jest nie tylko pyszna, ale również zdrowa. Zawiera w sobie mnóstwo witamin: A, K i C, a także dużo potasu, żelaza i magnezu. Błonnik zawarty w tym warzywie obniża poziom cholesterolu we krwi. Bardzo istotna jest również niskokaloryczność fasolki szparagowej - 100 g to zaledwie 20-35 kalorii. Mogą ją jeść nawet te osoby, które stosują dietę odchudzającą!

Reklama

Sałatka z fasolki szparagowej i pomidorów to uniwersalna propozycja na lato. Może być przekąską na imprezę ze znajomymi, lekkim obiadem na upalny dzień, a także idealnym lunchem do pracy. Danie zawiera również pyszne pomidorki koktajlowe, słony ser feta, uprażone na patelni płatki migdałów, listki świeżej bazylii, a także smakowity dressing.

Składniki na sałatkę z fasolką szparagową i pomidorami:

Oto składniki na sałatkę z fasolki szparagowej i pomidorów według Kasi Bukowskiej:

500 g lekko obgotowanej, zielonej fasolki szparagowej,

garść świeżej bazylii,

1/2 szklanki płatków migdałowych, uprażonych na suchej patelni,

200-250 g sera feta,

2 garście pomidorków koktajlowych

Na sos do sałatki:

trochę płynnego miodu,

nieco octu jabłkowego lub winnego,

oliwa z oliwek,

sól,

pieprz,

cytryna.

Przepis na sałatkę z fasolki szparagowej i pomidorów:

Jak zrobić sałatkę z fasolki szparagowej? Rozpocznij od przygotowania sosu sałatkowego. W misce zmieszaj łyżkę płynnego miodu, 3 łyżki oliwy z oliwek, 2 łyżki octu jabłkowego, skórkę otartą z wyparzonej cytryny, odrobinę soli i pieprzu, a także nieco posiekanej bazylii.

Zobacz więcej przepisów na dania z fasolki szparagowej

Pomidorki koktajlowe poprzekrawaj na połówki. Do miski przełóż zieloną fasolkę i wymieszaj ją dokładnie z sosem do sałatki. Na fasolce ułóż pokruszony ser feta, a potem pomidorki. Całość obsyp płatkami migdałowymi i listkami bazylii.

Reklama

Zobacz więcej filmów z przepisami kulinarnymi